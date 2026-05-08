Eiropai jāliek Krievijai maksāt dārgāk par draudiem, paziņo Dombrovskis
Vajadzētu panākt, lai Krievijai hibrīddraudi un dronu uzbrukumi maksā vēl dārgāk, uzsvēra Eiropas Savienības (ES) ekonomikas un produktivitātes, īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis (JV), kurš piektdien Rīgā piedalījās diskusijā "Eiropas drošības nākotne: perspektīva no austrumu flanga".
Ņemot vērā aizvadīto dienu kontekstu ar dronu incidentu Latvijā, viņš akcentēja, ka tieši ES austrumu robežā var saprast, ka Krievijas draudi ES un NATO nepazudīs. Dombrovska ieskatā Krievija patlaban atklāti draud ES un NATO dalībvalstīm ne tikai politiskajā retorikā, bet arī ar hibrīddraudiem un dronu uzbrukumiem.
"Mums ir jāatbild uz to un ātri jāpanāk, ka šāda veida uzbrukumi Krievijai maksā dārgāk. Tāpēc mums ir jārīkojas, bet tam ir vajadzīga kapacitāte un kapacitāte paģērē investīcijas," sacīja eirokomisārs.
Dombrovskis pieminēja, ka ES ir nākusi klajā ar virkni iniciatīvu, arī lielākas elastības nodrošināšanā ES fiskālajos noteikumos, lai palielinātu dalībvalstu tēriņus aizsardzībā. Viņš minēja arī visaptverošu stratēģiju, lai atbalstītu Eiropas austrumu reģionus, kam ir robeža ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu, veicinot piekļuvi investīcijām, izmantojot Eiropas finanšu instrumentus un finanšu institūcijas.
"Drošība nav tikai militāra drošība. Mums ir jāaizstāv un ekonomiski jāatbalsta robežu reģionus, jo tukšu teritoriju ir vienkāršāk iekarot. Austrumu reģioni ir saskārušies ar izaicinājumiem, proti, pārrobežu ekonomiskā aktivitāte ir kritusies, investīcijas ir pazudušas," sacīja eirokomisārs.
Viņaprāt, ir jāņem vērā drošības un solidaritātes elements, un to var nodrošināt, prasot vairāk finansējuma, taču runa ir par fizisku klātbūtni. Dombrovskis uzsvēra, ka tieši šajā Eiropas daļā ir NATO karavīru un militārā aprīkojuma klātbūtne, lai atturētu Krieviju.
Kā vēstīts, piektdien Rīgā notika Eiropas Tautas partijas frakcijas Ārpolitikas darba grupas rīkota diskusija. Darba grupas vadītāja un pasākuma iniciatore ir Latviju pārstāvošā eiroparlamentāriete Sandra Kalniete (JV).