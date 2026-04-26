Pirmo reizi vēsturē maratons veikts ātrāk par divām stundām
Kenijas skrējējs Sebastians Save pārrakstījis vēsturi, kļūstot par pirmo cilvēku, kurš oficiāla skrējiena ietvaros, veicis maratonu ātrāk par divām stundām.
Viņš Londonas maratonā finišēja 1 stundā, 59 minūtēs un 30 sekundēs, tādējādi pārspējot līdzšinējo pasaules rekordu, ko 2023. gada Čikāgas maratonā Kenijas sportists Kelvins Kiptums, veicot distanci divās stundās un 35 sekundēs. Jāpiemin, ka Kiptums 2024. gadā autoavārijā gāja bojā.
History rewritten in London for Sebastian Sawe 🤯— TNT Sports (@tntsports) April 26, 2026
Back-to-back London Marathon champion 🏆
First man race the marathon in under two hours 🔥
📺 TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/jrtjOKqf2C
Vēl viens kenijietis - Eliuds Kipčoge - 2019. gadā bija noskrējis maratona distanci zem divām stundām - 1:59:40,2. Tomēr šis rezultāts netika atzīts par oficiālu pasaules rekordu, jo netika sasniegts sacensību apstākļos, kas atbilst rekorda prasībām.
Otrajā vietā Londonā finišēja etiopietis Jomifs Kejelča, kurš savā debijas maratonā sasniedza 1:59:41, tikai nedaudz atpaliekot no uzvarētāja. Tikmēr sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja etiopiete Tigsta Asefa, finišējot ar laiku 2:15:41. Jāuzsver, ka arī tas ir jauns pasaules rekords maratonā sieviešu kategorijā. Viņas uzrādītais laiks ir 15. ātrākais maratona laiks vēsturē kopumā.
🚨 BACK-TO-BACK 🚨— BBC Sport (@BBCSport) April 26, 2026
Tigst Assefa has retained her title at the London Marathon and she's beaten her own women's only world record in the process! 👏 pic.twitter.com/YpVixKjT7O