Pirmo reizi vēsturē maratons veikts ātrāk par divām stundām
Foto: REUTERS/SCANPIX
Citi sporta veidi

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Kenijas skrējējs Sebastians Save pārrakstījis vēsturi, kļūstot par pirmo cilvēku, kurš oficiāla skrējiena ietvaros, veicis maratonu ātrāk par divām stundām.

Viņš Londonas maratonā finišēja 1 stundā, 59 minūtēs un 30 sekundēs, tādējādi pārspējot līdzšinējo pasaules rekordu, ko 2023. gada Čikāgas maratonā Kenijas sportists Kelvins Kiptums, veicot distanci divās stundās un 35 sekundēs. Jāpiemin, ka Kiptums 2024. gadā autoavārijā gāja bojā.

Vēl viens kenijietis - Eliuds Kipčoge -  2019. gadā bija noskrējis maratona distanci zem divām stundām - 1:59:40,2. Tomēr šis rezultāts netika atzīts par oficiālu pasaules rekordu, jo netika sasniegts sacensību apstākļos, kas atbilst rekorda prasībām.

Otrajā vietā Londonā finišēja etiopietis Jomifs Kejelča, kurš savā debijas maratonā sasniedza 1:59:41, tikai nedaudz atpaliekot no uzvarētāja. Tikmēr sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja etiopiete Tigsta Asefa, finišējot ar laiku 2:15:41. Jāuzsver, ka arī tas ir jauns pasaules rekords maratonā sieviešu kategorijā. Viņas uzrādītais laiks ir 15. ātrākais maratona laiks vēsturē kopumā.

Tēmas

MaratonsLondonaKenijaEliuds Kipčoge

Citi šobrīd lasa