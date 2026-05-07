Pacilātā noskaņojumā uz pasaules čempionātu: Latvija pēdējā pārbaudes spēlē pieveic Norvēģiju
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju.
Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons un Rūdolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. spēli izlasē.
Latvijas izlasē par labāko spēlētāju tika atzīts Dzierkals.
Arī pēdējā pārbaudes spēlē vārtu drošība tika uzticēta Kristeram Gudļevskim, kuru, tuvojoties pirmā perioda vidum, pārspēja Juhanness Juhannesens ar metienu no zilās līnijas. Otrās trešdaļas trešajā minūtē norvēģiem vadību nostiprināja Pēters Vesterheims, kurš pēc pretuzbrukuma panāca 2:0.
Pēc trīs minūtēm Dzierkals vienus vārtus atguva, izceļoties ar metienu no distances. Viņam asistēja maiņas biedri Haralds Egle un Olivers Mūrnieks, kurš turklāt metiena brīdī traucēja pretinieku vārtsarga skatu.
Kad līdz otrā perioda beigām bija palikušas nepilnas četras minūtes, latvieši panāca 2:2. Straujā pretuzbrukumā pēc Krastenberga piespēles vārtus guva Andersons.
Trešā perioda ceturtajā minūtē Sandis Vilmanis uzbrukuma zonā izcīnīja ripu un uz vārtu priekšu to piespēlēja Balceram, kurš pirmo reizi spēlē izvirzīja vadībā latviešus. Piecas minūtes vēlāk Jakobs Berglunds izlīdzināja rezultātu uz tablo.
Perioda otrajā pusē komandas apmainījās ar asumiem, bet spēles rezultāts netika izmainīts. Cīņa turpinājās papildlaikā, kurā vārti netika gūti, un mača uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienu sērijā.
Begrlunds pārspēja Gudļevskim, bet Balceram neizdevās raidīt ripu Henrīka Heukelanna sargātajos vārtos. Turpinājumā neprecīziem metieniem apmainījās Mikels Ulsens un Mūrnieks, bet uz Ulsena neprecīzo raidījumu ar vārtu guvumu atbildēja Vilmanis - 1:1.
Gudļevskis liedza Emilio Petešenam panākt 2:1, taču savu metienu nerealizēja arī Egle. Arī Vesterheima metienu neitralizēja Gudļevskis, bet Krastenbergs nodrošināja latviešiem uzvaru.
Trešdien Latvijas hokejisti uzvarēja papildlaikā ar rezultātu 3:2. Divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos, guva Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlies pieaugušo izlasē. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Mūrnieks.
Aprīlī Latvijas hokejisti mājās aizvadīja pārbaudes spēles ar Austriju (3:4 un 1:0), pēc tam Lahti spēlēja pret Somiju (2:1 papildlaikā) un Dāniju (2:1 pēcspēles metienu sērijā), bet iepriekšējā nedēļā Bratislavā cīnījās ar Slovākiju (5:1 un 2:5).
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).