Pirms izrādes būs jāparāda telefons - Dailes teātris ievieš jaunu prasību
Dailes teātris atsevišķās izrādēs ieviesīs papildu nosacījumus skatītājiem, lai atgādinātu, ka izrāžu laikā filmēt un fotografēt nav atļauts.
Teātris norāda, ka pēdējā laikā arvien biežāk saskaras ar neatļautu telefonu kameru lietošanu izrāžu laikā. Tāpēc turpmāk, apmeklējot atsevišķas izrādes, skatītāji tiks aicināti uzrādīt telefonus, bet teātra darbinieki lūgs to kameras aizlīmēt ar īpašām uzlīmēm.
Dailes teātris uzsver, ka ikviena izrāde ir autoru un teātra intelektuālais īpašums, kuru nav atļauts fotografēt, filmēt un pārpublicēt. Tāpat telefonu lietošana izrāžu laikā novērš skatītāju uzmanību un traucē aktieru darbam uz skatuves.
Teātrī skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, sekojot arī citviet Eiropas teātros ieviestajai praksei, kur pēdējos gados tāpat tiek ierobežota telefonu lietošana izrāžu laikā.
Dailes teātris pateicas skatītājiem, kuri izrādes apmeklē korekti, un aicina ar izpratni atbalstīt jauno kārtību.