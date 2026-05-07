ASV tiesnesis publiskojis vēstuli, ko Epstīns, iespējams, uzrakstījis pirms savas nāves
ASV tiesnesis Kenets Karass publicējis vēstuli, kuru neilgi pirms nāves, iespējams, uzrakstījis bēdīgi slavenais pedofils Džefrijs Epstīns. Vēstules saturs ilgu laiku tika slēpts, taču nu vēstule tikusi publiskota.
Kā apgalvo Nikolass Tartaglions, kurš atradās ieslodzījumā Ņujorkas cietumā tajā pašā laikā, kad Epstīns, viņš vēstuli atradis 2019. gada jūlijā - tā bijusi ievietota kādā komiksā. Aizvadītajā nedēļā medijs "The New York Times" pieprasīja šo vēstuli un citus ar Tartagliona lietu saistītus dokumentus publiskot, un tiesnesis Karass apstiprināja šo medija aicinājumu.
Vēstule, kas vietām ir grūti salasāma, sākas ar vārdiem: "Jūs mēnešiem ilgi veicāt izmeklēšanu un neko neatradāt!!!" Turpinājumā rakstīts: "Tā ir privilēģija - izvēlēties atvadu laiku." Kā arī: "Ko man darīt – raudāt!!" Vēstule beidzas ar vārdiem, kas rakstīti ar lielajiem burtiem: "Nav nekādu joku – tas nav to vērts!"
Jāuzsver, ka oficiāli nav ticis apstiprināts, ka vēstuli tiešām rakstījis Epstīns. Tā nav iekļauta ASV Tieslietu ministrijas publiskotajos dokumentos, kas saistīti ar Epstīna failiem. Kā vēsta "The New York Times", ministrija apgalvojot, ka tā nekad neesot šādu vēstuli redzējusi.
Tartaglions šobrīd izcieš mūža ieslodzījumu par četru cilvēku slepkavību. Kā ziņo laikraksts, viņš vēstuli nodeva saviem advokātiem, lai atspēkotu apsūdzības, ka viņš būtu uzbrucis Epstīnam. 2019. gada jūlijā izskanēja ziņas, ka Epstīns it kā centies cietumā izdarīt pašnāvību, kaut gan pedofils pats norādīja, ka viņam patiesībā cietumā uzbrucis Tartaglions. 2019. gada 9. augustā Epstīns mīklainos apstākļos cietumā gāja bojā.