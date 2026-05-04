"Ventspils" pārspēj pērnā gada čempioni "VEF Rīga" un nodrošina vietu Latvijas Basketbola līgas finālā
"Ventspils" basketbolisti pirmdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla mačā ar 75:67 (18:13, 19:17, 16:16, 22:21) pārspēja "VEF Rīga", sērijā līdz trīs uzvarām gūstot panākumu ar 3-2, un izcīnot tiesības startēt LBL finālā.
Ventspilnieki noslēdzošās ceturtdaļas pirmajā pusē pēc realizētiem trīs tālmetieniem, precīziem esot Renāram Birkānam, Armandam Urķim un Āronam Kešam, un iekrāja +11. "Ventspils" pārsvars četras minūtes līdz pamatlaika beigām pieauga līdz 13 punktiem, un turpinājumā viesi nosargāja vadību, sasniedzot finālu.
Ventspils komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām bija Braients Tomass, kamēr pa 13 punktiem pievienoja Urķis un Kešs, kura kontā arī deviņas bumbas zem groziem.
Rīdziniekus no zaudējuma neglāba Toni Ročaks un Brendons Hafmens, kuri guva pa 14 punktiem, Ročakam iekrājot arī 12 atlēkušās bumbas, bet Kērtiss Holiss maču noslēdza ar 13 punktiem
"VEF Rīga" palika ārpus finālistu dueta pirmo reizi kopš 2009. gada. Šajā 16 sezonu nogrieznī "vefieši" 12 reizes kļuva par LBL čempioniem. Pusfināla pirmajā spēlē "VEF Rīga" basketbolisti mājās bija pārāki ar 87:76, bet otrajā un trešajā ar 86:84 savā laukumā un ar 82:59 viesos uzvarēja "Ventspils". Sestdien izbraukuma spēlē rīdzinieki uzvarēja ar 104:94. Ventspilnieki ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Ogri", kamēr rīdzinieki uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Abas komandas šosezon tikušās četras reizes Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačos. Pamatturnīrā abas reizes pārāki bija "vefieši", un ceturtdaļfināla sērijā "VEF Rīga" uzvarēja ar 2-1. Otrā pusfinālā "Valmiera Glass"/"ViA" uzvarēja izšķirošajā spēlē un sērijā ar 3-2 pārspēja "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" vienību. Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".