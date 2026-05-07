Kurš ko tādu vispār gribētu pirkt? Baltijas jūrā pārdod spoku salu par vidēji dārgas automašīnas cenu
Pamestā, vējiem un viļņiem iznīcinātā platforma, kas kādreiz piederēja Vācijas Demokrātiskās Republikas jūras bāzei un tagad ir spoku sala Baltijas jūrā, tiek piedāvāta pārdošanai izsolē Hamburgā.
Pirms daudziem gadiem šo mākslīgo salu mēģināja pārvērst par mākslas objektu. Taču grūtā piekļuve – sala ir pieejama tikai pa ūdeni – un augstās uzturēšanas izmaksas noveda pie idejas neveiksmes.
Šodien bijušo militāro objektu atkal var iegādāties – par vidēju automašīnas cenu. Tomēr jautājums par tā izmantošanas iespējām joprojām paliek atklāts. Šobrīd potenciālie pircēji pat nevarēs apmeklēt un novērtēt šo objektu, jo tas ir avārijas stāvoklī un praktiski nav pieejams.
Mīnu aizsardzība
Saskaņā ar izsoļu nama "Norddeutsche Grundstücksauktionen" katalogu, bijusī demagnetizācijas stacija, tagad pazīstama kā Ostervilm sala (Insel Ostervilm), tika uzcelta 1954. gadā, vēsta DW.
Platforma, kuras kopējā platība ir nedaudz vairāk nekā 700 kvadrātmetri, atrodas uz 600 koka stabiem, kas ierakti aptuveni desmit metru dziļumā Greifsvaldes līcī, netālu no Rīgenes salas.
Vācijas Demokrātiskās Republikas laikos tā bija svarīga militāra vieta – te tika mērīti kuģu magnētiskie lauki un veikti pasākumi to demagnetizēšanai, lai padarītu kuģus "neredzamus" magnētiskajām mīnām un torpēdām.
Pēc Vācijas apvienošanas platforma zaudēja savu funkciju. Bundesvēram bija sava demagnetizācijas stacija Vilhelmshāfenē, un bijušais vācu armijas objekts kļuva nevajadzīgs.
Šobrīd pamestā būve gandrīz pilnībā ir sabojājusies. Kā norādīts izsoļu dokumentos, ar jūras ūdeni ieskautais komplekss prasa kapitālu remontu: plaisas sienās un griestos, izsistie logi, visas metāla detaļas ir sapuvušas, ir daudz bojājumu, ko radījusi vējš, viļņi, slikts laiks, putnu izkārnījumi un vandālisms. Pat uz mājas sienām aug aļģes.
Ambiciozi plāni
Pēc Berlīnes mūra krišanas 1989. gadā federālā valdība ilgi meklēja pircēju kā likumīgu pēcteci. Parasti bija interese no investoriem, un daži nākotnes izmantošanas plāni mini-salai šķita diezgan interesanti.
Piemēram, to bija plānots pārvērst par kazino vai bordeli. Bija plāni par zvejniecības bāzi, restorānu ūdenssporta cienītājiem un pat vēja turbīnu testēšanas staciju.
Tomēr platforma tika pārdota tikai 2001. gadā arhitektam Gerhardam Benzam no Diseldorfas un inženierim Pēram Venmakersam.
Jaunie īpašnieki piešķīra salai nosaukumu Ostervilm un nolēma pārvērst bijušo militāro bāzi par mākslinieku tikšanās vietu vai izveidot šeit izstāžu un koncertu telpas. Tomēr viņu plāni nekad netika īstenoti juridisku šķēršļu, augsto izmaksu un loģistikas problēmu dēļ. Pašlaik pamesto salu apdzīvo simtiem kormorānu.
Vai šim nolietotajam objektam atradīsies pircējs?
Izsole ir paredzēta 4. jūnijā Hamburgas Patriotiskās biedrības namā, un tā ir atvērta visiem interesentiem pēc iepriekšējas reģistrācijas. Izsoles sākumcena ir 39 000 eiro.
Kā norādīts katalogā, pircējs neiegādājas tradicionālu zemes gabalu, bet iegūst tiesības izmantot 710 kvadrātmetru ūdens un zemes platību. Saskaņā ar līgumu ūdens transporta un kuģošanas pārvaldes nomas maksa ir aptuveni 75 eiro gadā.
Turklāt salā atrodas vācu mākslinieka un arhitekta Gerharda Benza skulptūra – keramikas zvans, kas sver nedaudz vairāk par tonnu, un tika izveidots 1995. gadā. To var iegādāties atsevišķi par papildu maksu.