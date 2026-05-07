"Čikāgas piecītis" Armands Birkens pirmo reizi vada izsoli un dažās stundās savāc 30 000 dolāru
Leģendārās latviešu grupas "Čikāgas piecīši" dalībnieks Armands Birkens pirmo reizi izmēģinājis spēkus labdarības mākslas izsoles vadītāja lomā. Pasākumu rīkoja Svētā Pētera luterāņu draudze Čikāgā (ASV). Izsole bija īpaši veiksmīga, jo dažās stundās savākti aptuveni 30 tūkstoši ASV dolāru.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", viens no pasākuma galvenajiem rīkotājiem ir Birkena ilggadējais draugs Roberts Blumbergs, kas ir arī Svētā Pētera luterāņu draudzes Čikāgā priekšnieks. Abi draudzējas jau 20 gadu.
Birkens piesakās palīdzēt
Ideja, ka izsoli varētu vadīt Amerikas latviešiem labi zināmais "Čikāgas piecīšu" mūziķis, radusies, kad Birkens un Blumbergs sēdējuši restorānā un runājuši par dzīvi. Birkens ieminējies, ka bieži skatās pasaulslavenā izsoļu nama "Sotheby’s" izsoles un labprāt pamēģinātu vadīt arī šo pasākumu. Blumbergs piekritis bez vilcināšanās. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņš uzsver, ka Armands ir harismātisks, asprātīgs, turklāt viņš ir labi pazīstams ASV latviešu sabiedrībā. Cilvēkiem bija interesanti redzēt leģendāro "Čikāgas piecīti" jaunā lomā – nevis uz skatuves ar ģitāru rokās, bet pie mikrofona kā izsoles vadītāju. Savā ilgajā mūziķa pieredzē Birkens publikas priekšā stājies neskaitāmas reizes un jūtas ļoti brīvi, taču šī bijusi pirmā reize, kad viņš vada izsoli. Armands pratis publiku uzrunāt ar humoru un azartu, mudinot solīt vairāk, stāsta Blumbergs. Viens no Birkena jokiem bijis: “Katram latvietim vajag vienu Liberta gleznu mājās!”
50 gleznas un 30 tūkstoši dolāru
Sākotnēji cerēts savākt ap 10 000 ASV dolāru, taču jau pirms pasākuma bijis jūtams, ka šīs cerības bijušas pieticīgas un interese būs lielāka. Kopumā izsolē pārdotas aptuveni 50 gleznas. Daļa tika piedāvāta klusajā izsolē, kur interesenti uzrakstīja savu cenu, bet vakara noslēgumā astoņas vērtīgākās gleznas nonāca dzīvās izsoles centrā. Lielākais pirkums bijis mākslinieka Ludolfa Liberta glezna "Rīgas torņi", kas pārdota par 3600 dolāriem. Citi darbi sasniedza 1500, 1100, 750 un vairāk dolāru cenu. No gleznu pārdošanas vien iegūts ap 20 tūkstošiem dolāru, bet vēl aptuveni 10 tūkstošus cilvēki saziedoja skaidrā naudā, atbalstot izvēlētos mērķus.
Kam tiks ziedota nauda?
Savāktie līdzekļi tiks sadalīti divās vienādās daļās – katram mērķim paredzot aptuveni 15 tūkstošus ASV dolāru. 15 tūkstoši dolāru nonāks Garezerā – lielākajā ASV latviešu vasaras centrā, kur ik gadu notiek nometnes, skolas, kultūras pasākumi un jauniešu aktivitātes. Roberts Blumbergs atklāj, ka Garezers daudziem Amerikas latviešiem ir īpaša vieta, kur satiekas vairākas paaudzes, tiek uzturēta latviskā identitāte, viņš pats tur savulaik mācījies.
Otri 15 tūkstoši paredzēti Ukrainas karā ievainoto karavīru rehabilitācijas atbalstam. Organizatori vēlējušies būt pārliecināti, ka ziedotā nauda tiešām nonāk pie tiem, kam tā visvairāk vajadzīga, tāpēc plānots skaidri noteikt, ka šie līdzekļi izmantojami tieši Ukrainas karavīru rehabilitācijai un veselības atgūšanai. Blumbergs arī piebilda, ka līdzekļus paredzēts pārskaitīt tuvākajā laikā, savukārt vēlāk, iespējams, pašiem apciemot šo vietu un pārliecināties, kā palīdzība tiek izmantota praksē.