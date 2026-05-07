VIDEO, FOTO: Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši ārvalsts droni; divi nokrituši Latvijas teritorijā
Gaisa spēki ir identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Latvijas teritorijā ir nokrituši divi bezpilota lidaparāti.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.
Iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvert logus un durvis. "Ja pamanāt zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvojieties tam un zvaniet 112," pausts paziņojumā.
Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informēja, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Rēzeknes iedzīvotāji dažādos informācijas apmaiņas kanālos vēsta, ka naktī dzirdējuši biedējošus trokšņus, tajā skaitā motoru dūkoņu no debesīm un skaņas, kas atgādina lidmašīnas. Bijuši arī sprādzienam līdzīgi trokšņi un gaismas uzplaiksnījumi.
Tāpat atsevišķi aculiecinieki ziņo, ka debesīs, iespējams, redzēti nevis divi, bet trīs droni.