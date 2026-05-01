"Rīgas zeļļi" ar graujošu uzvaru nodrošina izšķirošo spēli pusfināla sērijā
"Rīgas zeļļi"/"Sefinance" piektdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijā pret "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") nodrošināja izšķirošo, piekto spēli.
Rīdzinieki mājās uzvarēja ar rezultātu 107:62 (21:19, 27:12, 33:18, 26:13) un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-2.
Uzvarētājiem ar 24 punktiem rezultatīvākais bija Roberts Bērziņš, ar 15 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām, piecām rezultatīvām piespēlēm un četrām pārtvertām bumbām atzīmējās Frenkijs Fidlers, 13 punkti bija Halilam Šabazam, bet 12 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Rodijs Mačoha.
Valmieriešiem 16 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Anivanivam Teitam-Džounsam, 11 punkti bija Endrū Pakeram, bet desmit punktus guva Dominīks Steņonis.
Traumas dēļ vidzemniekiem spēli nepabeidza komandas pieredzējušākais spēlētājs Artis Ate.
Piektā spēle notiks svētdien Valmierā.
Pusfināla pirmajā mačā valmierieši mājās uzvarēja ar 80:73, un otrajā cīņā rīdzinieki savā laukumā bija pārāki ar 95:79. Trešajā spēlē Valmieras vienība mājās guva panākumu ar 104:102.
"Rīgas zeļļi" ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Liepāju", kamēr valmierieši uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Otrā pusfinālā spēkojas "VEF Rīga" un "Ventspils", un pēc trijām cīņām sērijā ar 2-1 vadībā ir ventspilnieki.
"Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".