Latvijas U-18 hokejisti pasaules čempionāta pusfinālā pēc pirmā perioda cīnās neizšķirti ar slovākiem
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta elites divīzijas pusfinālā pēc pirmā perioda cīnās neizšķirti 0:0 ar Slovākijas valstsvienību.
Spēli no Trenčīnas tiešraidē pārraida kanāls LTV7.
Pirmajā periodā Latvijas izlasei nebija bīstamu momentu pie pretinieku vārtiem, taču vienā no epizodēm pēc Adriana Kļaviņa metiena trāpīja pa pretinieku vārtsarga nūjas galu un lidoja secen mērķim. Latviešiem perioda pēdējās minūtes lielākoties pavadot savā aizsardzības zonā, pirmajā nogrieznī metienu mazliet vairāk bija slovākiem -7:6.
Trešdien ceturtdaļfinālā Latvijas hokejisti ar 5:2 pārspēja vienaudžus no ASV, pirmo reizi vēsturē sasniedzot pusfinālu.
Latvijas U-18 hokejisti pasaules čempionātā sasniedz pusfinālu.
Tikmēr slovāki ceturtdaļfinālā ar 7:1 sagrāva Dāniju un iekļuva pasaules U-18 čempionāta labāko četriniekā ceturto gadu pēc kārtas. Iepriekšējos trīs turnīros Slovākijas hokejistiem nācās samierināties ar ceturto pozīciju.
Abas komandas tikās arī apakšgrupas mačā, kurā Latvija atzina Slovākijas pārākumu ar 2:5.
Citās A grupas spēlēs latvieši ar 0:6 zaudēja Kanādai, ar 0:2 piekāpās vienaudžiem no Somijas un ar 8:1 sagrāva Norvēģiju, apakšgrupā ierindojoties ceturtajā pozīcijā. Savukārt slovāki turnīra ievadā ar 2:1 pārspēja kanādiešus un ar 6:1 uzvarēja norvēģus un ar 4:5 pagarinājumā piekāpās somiem, kas neliedza ieņemt pirmo vietu grupā.
Piektdien plkst. 20 tiks aizvadīts arī otrs pusfināls, kurā par iekļūšanu finālā cīnīsies Zviedrija un Čehija.
Ceturtdaļfinālā zviedri ar 4:2 bija pārāki pār Kanādu, bet čehi ar 2:1 apspēlēja Somiju.
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).