"Kritiskās masas" velobrauciens (2026. gada 1. maijs)
FOTO: Rīgas ielās pulcējas simtiem velobraucēju - šoreiz “Kritiskā masa” noritējusi bez ierastajiem konfliktiem
"Kritiskās masas" velobraucienā pulcējušies aptuveni 400 dalībnieki, un pasākums noritējis bez starpgadījumiem, informēja Valsts Policija (VP).
Šodien Rīgā, pie Dailes teātra, notika tradicionālais "Kritiskās masas" velobrauciens. Brauciena mērķis ir atgādināt politiķiem, ka Rīgā nepieciešama droša veloinfrastruktūra.
Iepriekšējie braucieni rāda, ka lielā barā braucošie to dalībnieki mēdz pārkāpt satiksmes noteikumus, līdz ar to nereti ir veidojušās konflikta situācijas ar policiju.
Pasākuma norises laikā VP pastiprināti uzraudzīja sabiedrisko kārtību un sekoja līdzi tam, lai tiktu ievērotas ceļu satiksmes noteikumu prasības.
"Kritiskajā masā" varēja piedalīties ar viegliem bezizmešu braucamrīkiem, tostarp arī skrituļslidotāji, dēļotāji un citi. Par brauciena maršrutu vienojas priekšā braucošie.