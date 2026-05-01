Minimālā alga Latvijā atpaliek no realitātes: arodbiedrības rosina pārmaiņas
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) rosina minimālo algu 2027. gadā celt vismaz par 55 eiro - līdz 835 eiro mēnesī.
LBAS atgādina, ka no šī gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro pieaudzis arī neapliekamais minimums - no 510 līdz 550 eiro mēnesī.
Arodbiedrības norāda, ka, sākot ar 2025. gadu, minimālā alga Latvijā tiek noteikta, vadoties pēc Ministru kabineta regulējuma, kas paredz, ka minimālajai algai Latvijā būtu jāveido 46% no iepriekšējā gada vidējās darba samaksas valstī. Tomēr 2024. gadā ar Finanšu ministriju iezīmētais minimālās darba algas izaugsmes grafiks patlaban atpaliekot no pārējo algu pieauguma tempa, uzsver LBAS. To apliecinot arī Labklājības ministrijas sagatavotais ziņojums "Par minimālās algas situāciju 2026. gadā", kas šonedēļ skatīts Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomē sociālo partneru pārrunās.
LBAS ieskatā būtiski ņemt vērā, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības (ES) valstu minimālās algas atsauces vērtība pret vidējo darba samaksu ir noteikta proporcionāli augstāka nekā Latvijā un Latvijā darba samaksas līmenis ir viens no zemākajiem starp ES dalībvalstīm, norāda arodbiedrības.
LBAS vērtē, ka 2026. gadā Lietuvā un Igaunijā minimālās algas saņēmējs, iegādājoties preces un pakalpojumus, ir attiecīgi par 23% un 8,5% pirktspējīgāks nekā Latvijā.
Arodbiedrības arī apgalvo, ka minimālā alga vienmēr jāskata kopsakarībā ar neapliekamo minimumu, un sagaida izvērstas pārrunas, lai noteiktu adekvātu minimālās algas un neapliekamā minimuma līmeni 2027. gadam.
Tāpat LBAS norāda uz nepieciešamību pārskatīt un paaugstināt atvieglojumu par apgādībā esošām personām, uzsverot, ka atvieglojums par apgādībā esošām personām ir kritisks atbalsts ģimenēm, īpaši ģimenēm ar zemiem ienākumiem.