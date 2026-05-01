PVD marinētajos vistas steikos "Bajoru" konstatē salmonellas
Veicot laboratorisko kontroli, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Lietuvas uzņēmumā "Krekenavos agrofirma" ražotajos marinētajos vistas steikos "Bajoru" konstatējis salmonellas, liecina PVD publicētā informācija.
Paraugs ņemts SIA "Latprodukti" veikalā "Mere" Liepājā. Produkta derīguma termiņš ir beidzies, un tas vairs nav pieejams tirdzniecībā.
Kazahstānas izcelsmes konfektēs "Asia" konstatēts pārsniegts trans-taukskābju daudzums. Lielākā daļa, proti, 510 kilogrami (kg) no kopumā 540 kg konfekšu, nonākusi Zviedrijas tirgū, par ko informēta Zviedrijas kompetentā uzraudzības iestāde. Vienlaikus 30 kg konfekšu, kas bija paredzēti Latvijas tirgum, iznīcināti.
Par konstatēto ievietots paziņojums Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
Savukārt Somijas kompetentā uzraudzības iestāde būs informēta par Somijā reģistrētu tālpārdošanas vietni "vitamins.lv", caur kuru Latvijas teritorijā tiek izplatīti nereģistrēti uztura bagātinātāji.
