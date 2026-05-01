"Tukums 2000" futbolisti izcīna pirmo uzvaru sezonā
"Tukums 2000" komanda piektdien izcīnīja pirmo uzvaru sezonā, "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas otrā apļa ievadā mājās ar 5:0 (3:0) pārspējot vienu no tiešajām konkurentēm "Jelgavu".
Tukumniekiem divus vārtus guva Oloko Ede, pa reizei izcēlās Rūdolfs Reingolcs un Bogdans Samoilovs, kā arī bumbu savos vārtos ieraidīja viesu futbolists Alans Kangars.
Spēles sestajā minūtē Reingolcs no gaisa spēcīgi sita bumbu tīklā un panāca 1:0 mājinieku labā. Piecas minūtes vēlāk, Leoni Pereiram aktīvi spēlējot pret Kangaru, "Jelgavas" futbolists neveikli atspēlēja bumbu vārtsargam Adamam Dvoržākam, un bumba otro reizi nonāca jelgavnieku vārtos.
Vēl pēc desmit minūtēm Samoilovs ar sitienu no soda laukuma robežas guva jau trešos vārtus "Tukums 2000" labā.
Punktu "Tukums 2000" uzvarai pielika Ede, kurš pamatlaika beigās guva divus vārtus. Vispirms viņš 86. minūtē pēc Kaspara Anmaņa piespēles ieskrēja soda laukumā un raidīja bumbu savas bijušās komandas vārtos, bet trīs minūtes vēlāk līdzīgā epizodē pēc Renē Baumaņa piespēles panāca 5:0.
Piektdien otrajā spēlē "Super Nova" futbolisti "LNK Sporta Parkā" uzņem "Audu".
Desmitās kārtas turpinājumā sestdien "Grobiņa" mājās spēlēs ar "Daugavpili", un RFS viesosies pie "Ogre United", bet svētdien "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Liepāju".
Pēc deviņām spēļu kārtām turnīra tabulā līdere ar 22 punktiem ir RFS, kurai ar attiecīgi 20 un 19 punktiem seko "Riga" un "Auda", "Super Nova" un "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko sešinieku ar 12 punktiem noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir deviņi punkti, pa astoņiem izcīnījušas "Tukums 2000" un "Jelgava", bet trīs punktus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.