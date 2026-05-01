Augustā skatīs krimināllietu pret uzņēmēju Oskaru Zeizu par, iespējams, izdarītu dzimumnoziegumu
Rīgas pilsētas tiesa 28. augustā plkst. 10 skatīs krimināllietu, kurā uzņēmējs Oskars Zeiza apsūdzēts par seksuālu vardarbību, tādu pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kuri satur dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā veidā, kā arī par svešas mantas tīšu iznīcināšanu.
Iepriekš, neminot personas vārdu, prokuratūra informēja, ka, saskaņā ar apsūdzību, 2025. gada pavasarī apsūdzētais savā dzīvesvietā, būdams narkotisko vielu ietekmē, savstarpēja konflikta laikā ar cietušo sievieti nolūkā apmierināt dzimumtieksmi pielietoja vardarbību un pret viņas gribu veica seksuāla rakstura darbības pretdabiskā veidā.
Šīs darbības bija saistītas ar anālu un orālu iekļūšanu cietušās ķermenī, kā rezultātā viņai nodarītas fiziskas sāpes, psihiskas ciešanas un miesas bojājumi.
Tāpat konflikta laikā apsūdzētais sabojāja cietušajai piederošu mobilo tālruni, nodarot mantisku kaitējumu.
Papildus konstatēts, ka apsūdzētais savā lietošanā esošajā mobilajā telefonā piekļuvis un apskatījis izmeklēšanā nenoskaidrota avota fotoattēlus, kuros attēlota dzimumtieksmes apmierināšana vardarbīgā veidā. Atbilstoši Pornogrāfijas ierobežošanas likumam šādi materiāli ir atzīstami par pornogrāfiska rakstura materiāliem, kuru aprite ir aizliegta.
Jau ziņots, ka 1990. gadā dzimušo Zeizu aizturēja 2025. gada aprīlī.
Sākotnēji aizdomās turētajam kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, taču maijā Rīgas apgabaltiesa to atcēla.
Zeizam 2022. gadā citā lietā piemērots 4000 eiro sods par miesas bojājumu nodarīšanu kādai sievietei.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Zeizam pašam pieder ar degvielas tirdzniecību saistīts uzņēmums "Prax CW" un viņš ir valdes loceklis arī uzņēmumā "Bosus", kas pieder degvielas vairumtirgotājam "Straujupīte" un kura īpašnieks ir Juris Zeiza. Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Oskars Zeiza bijis "Straujupītes" attīstības vadītājs.