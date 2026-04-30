Kaningems un Bankero samet pa 45 punktiem, bet sērija vēl nebeidzas; "Rockets" turpina rāpties ārā no bedres
Keids Kaningems trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra mačā guva 45 punktus, sekmējot Detroitas "Pistons" uzvaru savā laukumā pār Orlando "Magic".
Regulārā čempionāta Austrumu konferences labākā komanda "Pistons" savā laukumā uzvarēja ar 116:109 (38:26, 28:34, 23:19, 27:30) un sērijā līdz četriem panākumiem panāca 2-3.
Kaningema 45 gūtie punkti ir "Pistons" rekords izslēgšanas spēlēs. Mājinieku rindās otrs rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Tobiass Heriss, bet pa 12 punktiem guva Džeilens Durens un Dankans Robinsons. "Magic" jau trešdien sasniegt otro kārtu nepalīdzēja Paolo Bankero 45 gūtie punkti. Vēl 19 punktus guva Entonijs Bleks, bet 18 - Desmonds Beins.
Sērijas sestā spēle norisināsies piektdienas vakarā pēc Latvijas laika "Magic" laukumā.
Citā Austrumu konferences ceturtdaļfināla pārī trešdien Klīvlendas "Cavaliers" savā laukumā ar 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17) pārspēja Toronto "Raptors", sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2. Klīvlendiešu rindās pa 23 punktiem katrs guva Evans Moblijs un Džeimss Hārdens, bet pa 19 - Donovans Mičels un Deniss Šrēders. "Raptors" sastāvā ar 25 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Rovans Aleksandrs Barets, 20 punktus guva Dža'Kobe Valters, bet 18 punktus pievienoja Džamals Šīds.
Arī šīs sērijas sestā spēle notiks piektdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad mājinieku lomā būs "Raptors" basketbolisti.
Tikmēr Rietumu konferences ceturtdaļfinālā Losandželosas "Lakers" savā laukumā ar 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23) piekāpās Hjūstonas "Rockets", nespējot noslēgt sēriju jau otro maču pēc kārtas. "Lakers" sērijā bija vadībā ar 3-0, bet "Rockets" pēc diviem panākumiem spējusi pietuvoties līdz 2-3. Trešdienas mačā Hjūstonas komandas rindās 22 punktus guva Džabari Smits jaunākais, 18 punktus pievienoja Teri Īsons, bet 15 - Eimens Tompsons. Mājinieku sastāvā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Lebrons Džeimss, 22 punktus guva Ostins Rīvzs, bet ar 18 punkti un 17 atlēkušās bumbas izcēlās Deandrē Eitons.
Sērijas sestā spēle notiks Hjūstonā piektdienas vakarā pēc Latvijas laika.