Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs Pitsburgas "Penguins" spēlē pret Filadelfijas "Flyers".
Hokejs
Šodien 07:46
Latvieši NHL: Šilova un Girgensona pārstāvētās komandas cieš zaudējumus
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs kopā ar Pitsburgas "Penguins" trešdien cieta zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sestajā spēlē un līdz ar to arī visā sērijā.
"Penguins" izbraukumā ar 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Filadelfijas "Flyers". Šilovs atvairīja 31 pretinieku metienu. Sērijā līdz četrām uzvarām "Penguins" zaudēja ar 2-4.
Girgensons ar "Lightning" zaudē "Canadiens"
Citā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas piektajā mačā kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu.
"Lightning" mājās ar 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) piekāpās Monreālas "Canadiens". Girgensons laukumā pavadīja septiņas minūtes un 21 sekundi, un izdarīja trīs spēka paņēmienus. Girgensona lietderības koeficients bija -1.
Sērijā līdz četrām uzvarām "Lightning" zaudē ar 2-3.