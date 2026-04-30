Pārtikas produkti satur kaitīgās MOH vielas - kas tās ir un kā tās nonāk mūsu ēdienos?
Minerāleļļas (MOH), kas tiek iegūtas no naftas un sintezētas tehniskās eļļās, var nonākt pārtikā caur ražošanas procesiem, transportēšanas ceļiem un pat iepakojumu. Lai arī nelielos daudzumos tās uzreiz nav bīstamas, ilgtermiņā tās uzkrājas organismā, radot potenciālus veselības riskus, tostarp kancerogēnas īpašības. Plašāk par MOH vielām Latvijas Radio raidījumā "Zināmais nezināmajā" pastāstīja Latvijas Zinātniskā institūta "BIOR" Ķīmijas laboratorijas Masspektrometrijas izcilības grupas vecākā speciāliste Karina Jevņeviča.
Latvijas zinātniskā institūta "BIOR" eksperte Karina Jevņeviča skaidro, ka šīs vielas pārtikā var nonākt no dažādām ražošanas iekārtām, piemēram, smērvielām un tehniskajām eļļām, kas tiek izmantotas pārtikas ražošanas procesā, kā arī no iepakojuma, piemēram, pārstrādātā kartona.
Pārtikas produktos, piemēram, eļļās, konditorejas izstrādājumos un tējās, šīs vielas var nonākt gan caur ražošanas mašīnām, gan transportēšanas laikā, kad iepakojums ir apstrādāts ar minerāleļļām, lai uzlabotu tā kvalitāti un izturību.
Lai gan šīs vielas pārtikā var būt nelielos daudzumos, tās var uzkrāties organismā, īpaši aknās, un ilgtermiņā radīt veselības problēmas. Tā kā šī ir salīdzinoši jauna pētniecības joma, "BIOR" turpina analizēt pārtikas produktus, lai uzraudzītu minerāleļļu koncentrāciju un noteiktu to ietekmi uz cilvēka veselību.
Zinātnes attīstība ļauj izmantot arvien precīzākas metodes, lai noteiktu MOH vielu klātbūtni pārtikas produktos. Pašlaik Latvijā veikti pētījumi liecina, ka, lai arī minerāleļļas pārtikā ir atrodamas, tās koncentrācijas ir zemās normās, un tas nenodara būtisku kaitējumu cilvēka veselībai.
Tomēr eksperti aicina turpināt šos pētījumus, jo, pieaugot tehnoloģiju attīstībai, pastāv iespēja atrast vēl jutīgākas metodes, kā identificēt šo vielu klātbūtni pārtikā, lai nākotnē nodrošinātu vēl lielāku pārtikas drošību.