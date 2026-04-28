Pasaules kausā draudēs sarkanā kartīte par niansi sarunas laikā
Starptautiskā futbola asociācija FIFA apstiprinājusi, ka Pasaules kausā futbolistiem jārēķinās ar reālu iespēju tikt noraidītiem no laukuma par kādu niansi sarunas laikā.
Proti, ja spēlētājs konflikta laikā ar pretinieku sarunāsies, aizsedzot savu muti, tas var kalpot par iemeslu viņa noraidīšanai — futbola funkcionāri uzskata, ka šādi spēlētājs acīmredzami runā riebeklības, kas var izpausties arī kā rasistiska vai citādi sodāma uzvedība.
Runāšana konflikta laikā, aizsedzot muti, kļuva aktuāla februārī, kad Lisabonas “Benfica” argentīniešu uzbrucējs Džanluka Prestiani kašķējās ar Madrides “Real” brazīliešu zvaigzni un regulāro rasistisko apvainojumu mērķi Vinisiusu Žunioru UEFA Čempionu līgas spēles laikā. Argentīnas izlases spēlētājam tika izvirzītas apsūdzības par rasistisku uzvedību un viņu diskvalificēja uz vienu spēli, bet pēc UEFA izmeklēšanas Prestiani tika atzīts par vainīgu homofobiskā uzvedībā un tika diskvalificēts uz sešām spēlēm, no kurām triju spēļu izlaišana bija atlikta.
Lēmums par sarkanās kartītes parādīšanu pilnībā būs tiesneša ziņā, kurš uz vietas izvērtēs visas apstākļus.
FIFA prezidents Džanni Infantino paziņoja, ka cer uz šādas sankcijas “atturošo efektu”. “Ja spēlētājs aizsedz muti un kaut ko saka, un tam ir rasistiska sekas, tad viņš, protams, ir jānoraida no laukuma,” viņš sacīja. “Jābūt prezumpcijai, ka viņš ir pateicis kaut ko tādu, ko nevajadzēja teikt, citādi viņš nebūtu aizsedzis muti.” “Ja tev nav nekā slēpjama, kaut ko pasakot neslēpj muti.”
Cits iemesls sarkanās kartītes saņemšanai var būt laukuma pamešana, protestējot pret tiesneša lēmumu. Šis jaunais noteikums attieksies arī uz jebkuru komandas pārstāvi, kurš mudinās spēlētājus atstāt laukumu. Savukārt komandai, kuras dēļ spēli nāksies atcelt, ieskaitīs zaudējumu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā skandalozo Āfrikas Nāciju kausa finālu, kurā Senegālas spēlētāji atstāja laukumu un devās uz ģērbtuvi, protestējot pret mājiniecei Marokai piešķirto 11 metru soda sitienu. Pēc pārrunām spēlētāji atgriezās, marokānis netrāpīja vārtos, bet Senegāla svinēja uzvaru ar 1:0. Tomēr Āfrikas Futbola konfederācija (CAF) atņēma Senegālai titulu un piešķīra Marokai uzvaru ar 3:0.
Šis lēmums tika pieņemts otrdien īpašā FIFA Padomes sanāksmē Vankūverā, kur tika apstiprinātas divas FIFA ierosinātās noteikumu izmaiņas. FIFA apstiprinājusi, ka šīs izmaiņas tiks piemērotas šovasar gaidāmajā Pasaules kausā, vēsta BBC.