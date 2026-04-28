Čempione "Riga" un eksčempione RFS sarīko "vārtu lavīnu"
"Riga" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas pirmā apļa noslēgumā atspēlējās un viesos ar 3:3 (1:2) cīnījās neizšķirti ar RFS.
Laukuma saimniekus jau mača 13. minūtē vadībā izvirzīja Jānis Ikaunieks, bet aptuveni trīs minūtes vēlāk pēc viņa piespēles pārsvaru dubultoja Ismaels Diomandē. Pirmā puslaika turpinājumā 38. minūtē "Riga" pirmos vārtus guva Renārs Varslavāns, kurš pirmais bija pie atlēkušās bumbas un nogādāja to laukuma saimnieku vārtos.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 18 minūtēm rezultātu izlīdzināja Muhameds Badamosi, taču divas minūtes vēlāk RFS pārsvaru atjaunoja Dmitrijs Zelenkovs. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, pēc Kaju Fereiras Martina precīzā sitiena rezultāts vēlreiz kļuva neizšķirts.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Liepāja" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Grobiņu".
Svētdien devītās kārtas pirmajā mačā "Auda" ar 2:1 pārspēja pagaidām bez uzvarām spēlējošo "Tukums 2000" komandu, bet pirmdien "Jelgava" ar 1:0 guva panākumu pār "Ogre United", bet "Super Nova" ar tādu pašu rezultātu apspēlēja "Daugavpili".
Pēc deviņām spēļu kārtām turnīra tabulā līdere ar 22 punktiem ir RFS, kurai ar attiecīgi 20 un 19 punktiem seko "Riga" un "Auda", "Super Nova" un "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko sešinieku ar 12 punktiem noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir deviņi punkti, astoņus punktus izcīnījusi "Jelgava", piecus punktus iekrājusi "Tukums 2000" vienība, bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.