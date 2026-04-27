Pēdējās minūtes brīvsitiens izšķir spēli: “Super Nova” izrauj uzvaru pār "Daugavpili"
"Super Nova" pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas devītās kārtas mačā izcīnīja uzvaru un pārtrauca trīs zaudējumu sēriju.
"Super Nova" viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja "Daugavpili".
Vēl pamatlaika izskaņā laba vārtu gūšanas iespēja bija daugavpiliešiem, taču bumba pēc centrējuma lidoja nedaudz pāri vārtu pārliktnim, bet pirms tam "Super Nova" no ielaistiem vārtiem vairākas reizes glāba vārtsargs Dāvis Veisbuks.
Dažas minūtes vēlāk, izpildot tiešo brīvsitienu, "Super Nova" uzvaru nesošos vārtus pamatlaika pēdējā minūtē guva Fakundo Garsija.
Vēl pirmdien "Ogre United" spēkojas ar "Jelgavu".
Svētdien devītās kārtas pirmajā mačā "Auda" ar 2:1 pārspēja pagaidām bez uzvarām spēlējošo "Tukums 2000" komandu.
Otrdien vispirms "Liepāja" cīnīsies ar otru Dienvidkurzemes komandu "Grobiņu", bet pirmā apļa kulminācija būs RFS un "Riga" duelis.
Pēc astoņām spēļu kārtām turnīra tabulā līdere ar 21 punktu ir RFS, kurai ar 19 punktiem seko "Riga" un deviņus mačus aizvadījusī "Auda", "Super Nova" un "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko sešinieku ar 11 punktiem astoņās cīņās noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir astoņi punkti, piecus punktus izcīnījušas "Jelgava" un "Tukums 2000", bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.