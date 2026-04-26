Rodions Kurucs rezultatīvs pret bijušo komandu, tomēr "Baskonia" galotnē piekāpjas "Barcelona"
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien guva 15 punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, viņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia" komandai piedzīvojot zaudējumu. "Baskonia" mājās ar rezultātu 92:95 (20:26, 25:21, 24:21, 23:27) zaudēja "Barcelona" komandai.
Kurucs pret savu bijušo komandu spēlēja 24 minūtes un deviņas sekundes, realizēja visus trīs divpunktu metienus un trīs no sešiem soda metieniem, nerealizēja vienīgo tālmetienu, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienu reizi kļūdījās, pārtvēra divas bumbas, 17 sekundes pirms pamatlaika beigām tika pie savas piektās piezīmes, izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus, iekrāja otru labāko +/- rādītāju komandā (+14) un tika pie 16 efektivitātes koeficienta punktiem.
Par latvieti mājinieku rindās rezultatīvāki bija Kobi Simonss un Mamadi Diakitē, kuri guva attiecīgi 25 un 19 punktus. Uzvarētājiem 20 punktus guva Tornike Šengelija.
Jāpiebilst, ka Rodions Kurucs pārstāvēja "Barcelona" no 2015. līdz 2018. gadam.
Tikmēr Artūrs Kurucs guva trīs punktus spēlē, kurā viņa pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" savā laukumā ar rezultātu 93:86 (22:19, 16:19, 29:20, 26:28) uzvarēja Badalonas "Joventut".
Kurucs 15 minūtēs un 12 sekundēs grozā raidīja vienu no diviem tālmetieniem, izpildīja divus neprecīzus divpunktu metienus, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz kļūdījās, pārtvēra divas bumbas, tika pie dalīta labākā +/- rādītāja komandā (+7) un pievienoja divus efektivitātes koeficienta punktus.
Lugo komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Dominiks Mavra, bet pretiniekiem 21 punktu guva Rikijs Rubio.
Vēl svētdien Mārcis Šteinbergs un Manrezas "Baxi" mājās uzņems Burgosas "San Pablo".
Turnīra līdere ar 25 uzvarām 28 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, "Baskonia" ar 19 uzvarām ir piektā, "Rio Breogan" bilance 12-16 dod desmito vietu, bet "Baxi" ar 11 uzvarām ir 12. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".