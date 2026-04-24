"Hawks" vēlreiz par vienu punktu apspēlē "Knicks" un pārņem vadību sērijā; Jokičam melnā diena
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā otro uzvaru pēc kārtas ar viena punkta starpību ceturtdien sērijā pret Ņujorkas "Knicks" vienību izcīnīja Atlantas "Hawks" komanda.
Austrumu konferences ceturtdaļfināla mačā "Hawks" savā laukumā bija pārāka ar 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28), sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 2-1.
Uzvaras grozu mājiniekiem 12,5 sekundes pirms pamatlaika beigām guva Kristiāns Džeimss Makkolums, kurš arī iepriekšējā mačā realizēja uzvaras metienu spēles izskaņā. Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 24 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Džeilens Džonsons, Makolums guva 23 punktus, bet 21 punktu iekrāja Džonatans Kuminga. "Knicks" sastāvā Ogugua Anunobi guva 29 punktus, Džeilens Bransons izcēlās ar 26 punktiem, bet 23 punktus un 17 atlēkušās bumbas sakrāja Karls Entonijs Taunss.
Sērijas ceturtā spēle naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika notiks turpat "Hawks" laukumā.
Citā Austrumu konferences ceturtdaļfināla pārī Toronto "Raptors" savā laukumā ar 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" basketbolistus, sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-2.
Pirmo uzvaru sērijā mājiniekiem ar 33 gūtiem punktiem katrs sekmēja Skotijs Bārnss un Rovans Aleksandrs Barets, bet 22 punktus guva Kolins Marejs-Boilss. "Cavaliers" rindās 18 punktus guva Džeimss Hārdens, bet pa 15 punktiem sakrāja Evans Moblijs, Donovans Mičels un Makss Struss.
Šī sērija Toronto turpināsies svētdienas vakarā pēc Latvijas laika.
Savukārt Rietumu konferences ceturtdaļfinālā Minesotas "Timberwolves" mājās ar 113:96 (25:11, 36:28, 27:29, 25:28) pārspēja Denveras "Nuggets" un sērijā ieguva vadību ar 2-1.
Uzvarētāju sastāvā rezultatīvākais bija no rezervistu soliņa maču uzsākušais Aijo Dosunmu, kurš izcēlās ar 25 punktiem, 20 punktus un 10 atlēkušanās bumbas sakrāja Džeidens Makdaniels, bet 17 punktus pievienoja Entonijs Edvardss.
"Nuggets" no otrā zaudējuma pēc kārtas neglāba Nikolas Jokiča 27 punkti un 15 atlēkušās un Džamala Mareja 16 gūtie punkti. Jokičs no spēlēs trāpīja vien 7 no 26 izmestajiem metieniem no spēles jeb 27%, kas ir viņa karjeras visu laiku sliktākais metienu procents izslēgšanas mačā.
Sērijas ceturtā spēle naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika notiks "Timberwolves" laukumā.