Pauls Jonass pirmo reizi kopš 2022. gada cīnīsies MXGP posmā Ķegumā, brāļiem Reišuļiem starts MX2 klasē
Latvijas motosportisti Pauls Jonass un Markuss Kokins šajā nedēļas nogalē Ķeguma trasē paredzētajā pasaules motokrosa čempionāta astotajā posmā sacentīsies prestižākajā MXGP klasē, ziņo Latvijas Motosporta federācija (LaMSF).
MX2 klasē startēs brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi. Eiropas čempionāta EMX250 klasē sacentīsies Jēkabs Kubuliņš, Tomass Šaicāns un Roberts Lūsis, bet EMX125 klasē starts paredzēts Tomam Dankertam. Līdz ar to kopumā Latvijas motosports būs posmā plaši pārstāvēts.
Pēc septiņiem aizvadītiem posmiem Jonass MXGP klases kopvērtējumā atrodas 11. vietā, kamēr MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi ierindojas attiecīgi septītajā un devītajā pozīcijā. Pauls Jonass savu skatītāju priekšā nav piedalījies kopš 2022. gada, kad kopvērtējumā ieņēma otro vietu, piekāpjoties tikai Timam Gajseram.
Sestdien tiks aizvadīti treniņu braucieni, kvalifikācijas braucieni visās klasēs un pirmie sacensību braucieni Eiropas čempionāta klasēs. Svētdien abus braucienus aizvadīs MX2 un MXGP klases sportisti, kā arī otrajā braucienā sacentīsies EMX125 un EMX250 klašu motosportisti.
MXGP klasē pirms Ķeguma posma kopvērtējuma līderis ir beļģis Lūkass Kūnens ar 344 punktiem. 31 punkts mazāk ir Džefrijam Hērlingam, bet trešo vietu ar 263 punktiem ieņem Jonasa komandas biedrs Romēns Febvrs. Ķegums pēdējos gados ir ierasta MXGP sacensību norises vieta čempionāta kalendārā.