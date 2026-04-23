Visā Latvijā tiek rīkota Olimpiskā diena
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) aicina Latvijas iedzīvotājus, īpaši skolēnus, pedagogus un ģimenes, 24. aprīlī piedalīties Olimpiskajā dienā 2026, kas tradicionāli noslēgs Olimpisko mēnesi.
Olimpiskais mēnesis šogad norisinās jau piekto sezonu no 24. marta līdz 24. aprīlim, pulcējot vairāk nekā 153 000 dalībnieku no 41 pašvaldības visā Latvijā. Tā mērķis ir atgādināt par sportu kā nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu, iedvesmot sabiedrību kustēties, kā arī stiprināt Olimpiskās vērtības – draudzību, cieņu un izcilību.
Olimpiskā diena sāksies plkst 9.30 ar Olimpisko stundu, kas notiks tiešraidē no Madlienas vidusskolas. Tās tēma šogad būs “Olimpiskās medaļas”. Tiešraidi vadīs Jānis Pētersons, un tajā piedalīsies Milānas - Kortīnas ziemas Olimpisko spēļu bronzas medaļas ieuguvējs Roberts Krūzbergs, digitālā satura veidotāja un soļu izaicinājuma Vidzemes vēstenese Paula Dundere, kā arī vingrojumu autore, skolotāja Agnese Grīnpūkala.
Olimpiskās stundas laikā skatītāji uzzinās par Olimpisko medaļu pasniegšanas tradīcijām sākot no pirmsākumiem līdz mūsdienām, kā arī iepazīs titulētākos Olimpiskos medaļniekus Latvijā un pasaulē. Roberts Krūzbergs dalīsies ar savu pieredzi un ceļu līdz Olimpiskajiem sasniegumiem un tiks godināti novadi un izglītības iestādes, kuras piedalījušās soļu izaicinājumā “Katrs solis ir vērtība #sportiņā”.
Olimpiskā mēneša laikā dalībnieki un interesenti varēja apgūt īpaši veidotus vingrojumu kompleksus lielajiem (pie GACHO dziesmas “Vējiem līdzi”) un mazajiem (pie “Tutas lietas” dziesmas “Manas superspējas”), lai Olimpiskajā dienā pievienotos kopīgajam rīta vingrojumam, kas 24. aprīlī plkst. 11.00 notiks visā Latvijā. Tam aicināti pievienoties skolēni, darba kolektīvi, fizisko aktivitāšu entuziasti un ikviens, kurš rītu vēlas iesākt ar izkustēšanos. Tiešsaitē vingrojumi notiks ŠEIT, kā arī atkārtoti būs iespējams pievienojoties vingrotājiem SWH TV plkst. 11.10.
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība.
“Olimpiskās dienas” norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja atbalsta kopš 1987. gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. Tradicionāli Olimpiskā diena visā pasaulē notiek 23. jūnijā, kad ir SOK dibināšanas diena, bet Latvijā Olimpiskā diena tiek rīkota kopš 1992. gada un šobrīd tā tiek atzīmēta pavasarī, godinot LOK dibināšanas gadadienu, kas ir 23. aprīlī.
Latvijas Olimpiskā komiteja aicina ikvienu iesaistīties, kustēties un svinēt sportu, jo katrs solis ir vērtība. Projektu īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar Olimpisko solidaritāti un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.