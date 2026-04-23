Vai izdosies uzvarēt otro dienu pēc kārtas? Latvijas hokejistiem vēl viena pārbaudes spēle
Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Somijas pilsētā Lahti, aizvadot otro pārbaudes spēli, tiksies ar Dānijas valstsvienību.
Spēle "Wemasto Arena" hallē sāksies plkst. 18.30 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs redzēt TV6 kanālā. Trešdien Latvijas hokejisti aizvadīja pārbaudes maču ar Somiju un pagarinājumā uzvarēja ar 2:1. Latvijas izlases labā vārtus guva Toms Andersons un Oskars Batņa. Vārtos droši spēlēja Kristers Gudļevskis.
"Bija labi ātrumi. Vismaz man personīgi pēc divām izlaistām nedēļām uzreiz ielakt ritmā nebija viegli, bet pirmajā periodā izslidoju. Temps bija ātrs, viņi spēlēja diezgan vienkārši, bet tajā pašā laikā bija jāizdara smags darbs aizsardzībā," sarunā ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) pēc uzvaras pār Somiju atzina Batņa.
Pret Dāniju Latvijas hokejisti pēdējo reizi spēkojās 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, grupas spēlē piedzīvojot nepatīkamu zaudējumu. Tas vēlāk liedza iegūt parocīgāku pretinieku cīņā par ceturtdaļfināla sasniegšanu.
Pirms šī gada pasaules čempionāta Latvijas izlase aprīļa sākumā savā laukumā aizvadīja divus mačus ar Austrijas valstsvienību, pirmajā spēlē zaudējot ar 3:4, bet otrajā duelī gūstot panākumu ar 1:0. Sagatavošanās posmu Latvijas izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību. Pirms tam gan vēl divas spēles izbraukumā pret Slovākiju.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Latvijas hokeja izlases sastāvs mačiem pret Somiju un Dāniju:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Niks Feņenko;
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija).