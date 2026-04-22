"Riga" futbola virslīgā tiek pie pārliecinoša panākuma
"Riga" trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas astotās kārtas spēlē savā laukumā ar 4:0 (2:0) sagrāva debitanti "Ogre United".
Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 16 minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Orlando Galo, bet puslaika izskaņā pārsvaru dubultoja Muhameds Badamosi, abos vārtus guvumos pie rezultatīvas piespēles tiekot Režinaldu Ramiresam.
Savukārt otrā puslaikā ievadā ogrēniešu vārtos bumbu nogādāja Ramiress, un 88. minūtē Salāhs Ulads panāca 4:0.
Jau ziņots, ka trešdien RFS viesos ar 1:0 uzvarēja "Grobiņu".
Otrdien astotās kārtas ievadā "Tukums 2000" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili", bet "Auda" viesos ar 3:2 pārspēja "Jelgavu".
Vēl astotajā kārtā ceturtdien "Liepāja" viesosies pie "Super Nova" komandas.
Turnīra tabulā līdere ar 21 punktu astoņos mačos ir RFS, kurai ar 19 punktiem seko "Riga". "Auda" tikusi pie 16 punktiem astoņos mačos, "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko piecinieku ar desmit punktiem septiņās cīņās noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Liepājai" un "Grobiņai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus astoņās cīņās iekrājušas "Jelgava" un "Tukums 2000", bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.