Medaļu pretendente "Auda" parāda raksturu Jelgavā, uzvarot no 0:2
"Auda" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas astotās kārtas mačā atspēlējās no 0:2 un tika pie uzvaras, viesos ar 3:2 (1:2) pārspējot "Jelgavu".
Pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Alans Kangars, bet aptuveni deviņas minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Roberts Meļķis.
Pirmā puslaika turpinājumā "Audai" vienus vārtus atguva Hosue Vergara, kurš otrā puslaika ievadā vēlreiz raidīja bumbu mājinieku vārtos un panāca neizšķirtu. Tuvojoties otrā puslaika izskaņai, 78. minūtē "Audas" uzvaras vārtus guva Husaini Ibrahims.
Dienas pirmajā spēlē "Tukums 2000" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili".
Vēl astotajā kārtā rīt "Grobiņa" uzņems RFS futbolistus, bet čempione "Riga" mājās spēlēs ar debitanti "Ogre United", savukārt ceturtdien "Liepāja" viesosies pie "Super Nova" komandas.
Turnīra tabulā līdere pēc septiņām kārtām ar 18 punktiem ir RFS, kurai ar 16 punktiem seko "Riga". "Auda" tikusi pie 16 punktiem astoņos mačos, "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko piecinieku ar desmit punktiem septiņās cīņās noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Liepājai" un "Grobiņai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus astoņās cīņās iekrājušas "Jelgava" un "Tukums 2000", bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.