Apstiprināts vienotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Mārupes novadā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2026. gada 28. maijā apstiprināja SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” vienoto ūdenssaimniecības tarifu, kas stājas spēkā 1. jūlijā.
Tarifi aprēķināti pēc SPRK metodikas un turpmāk būs vienādi visā Mārupes novadā, kur pakalpojumu sniedz SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Iepriekšējie tarifi Mārupē nav pārskatīti kopš 2022. gada, Babītes un Salas pagastos – kopš 2020. Tarifu korekcijas izriet no izmaksu kāpuma un ieguldījumiem infrastruktūrā. Preventīvi ieguldījumi ūdenssaimniecībā ir izdevīgāki par avāriju seku novēršanu, tāpēc ekonomiski pamatots tarifs nodrošina arī pakalpojuma drošību, vēsta Mārupes novada pašvaldība
Tarifu plāna izmaiņas 25. februārī atbalstīja Mārupes novada dome, bet galīgais lēmums bija SPRK ziņā. Regulators izvērtēja SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” aprēķinus, izmaksu pamatojošos dokumentus un sabiedrības iebildumus. Secināts: iesniegtais projekts pamatots un aprēķināts, lai segtu uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
Saskaņā ar lēmumu, jaunie tarifi (bez PVN): No 2026. gada 1. jūlija līdz 2028. gada 30. jūnijam:
- ūdensapgāde – 0,78 EUR/m³
- kanalizācija – 2,16 EUR/m³
No 2028. gada 1. jūlija:
- ūdensapgāde – 1,00 EUR/m³
- kanalizācija – 2,38 EUR/m³
Vienotā tarifa galvenie ieguvumi:
- vienlīdzība un taisnīgums – viens tarifs par vienādu pakalpojumu visiem, mazāk teritoriālo atšķirību;
- ilgtspējīga infrastruktūra – sabalansēts izmaksu segums un plānveidīgas investīcijas atjaunošanā, modernizācijā, paplašināšanā;
- finansiāla stabilitāte un drošums – ekonomiski pamatots tarifs stiprina uzņēmuma spēju nodrošināt kvalitāti, operatīvi novērst avārijas, saglabāt nepārtrauktību;
- pārskatāmība un caurspīdīgums – skaidra tarifa struktūra un saprotami izmaksu aprēķini sabiedrībai;
- efektīvāka pārvaldība – mazāks administratīvais slogs, efektīvāka pakalpojuma organizācija visā pašvaldībā.