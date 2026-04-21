"Tukums 2000" nobremzē "Daugavpils" pakaļdzīšanos Latvijas virslīgas līderiem
"Tukums 2000" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas astotās kārtas ievadā savā laukumā cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili", mačam noslēdzoties ar 1:1 (0:0).
Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Džozefs Oloko Ede. Aptuveni 13 minūtes pēc ielaistajiem vārtiem daugavpilieši panāca neizšķirtu, precīzam esot Džoelam Jakubu.
Otrdien vēl plkst. 20 "Jelgava" mājās spēlēs ar "Audu". Virslīgas mačus tiešraidē pārraida kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
"Auda" pēc veiksmīgā sākuma pēdējos divos mačos iekrājusi tikai punktu, bet "Jelgava" pēdējās piecās spēlēs tikusi tikai pie punkta.
Vēl astotajā kārtā rīt "Grobiņa" uzņems RFS futbolistus, bet čempione "Riga" mājās spēlēs ar debitanti "Ogre United", savukārt ceturtdien "Liepāja" viesosies pie "Super Nova" komandas.
Turnīra tabulā līdere pēc septiņām kārtām ar 18 punktiem ir RFS, kurai ar 16 punktiem seko "Riga". 13 punktus attiecīgi septiņās un astoņās spēlēs iekrājušas "Auda" un "Daugavpils", bet labāko piecinieku ar desmit punktiem noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Liepājai" un "Grobiņai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus iekrājušas "Jelgava" un "Tukums 2000" komanda, bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.