Artūrs Šilovs nespēlē Pitsburgas "Penguins" otrajā zaudējumā Stenlija kausa izcīņā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas spēlē, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda piedzīvoja zaudējumu.
Austrumu konferences ceturtdaļfinālā "Penguins" savā laukumā ar rezultātu 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) zaudēja Filadelfijas "Flyers" komandai, sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 0-2.
"Penguins" vārtus arī šajā mačā sargāja Stjuarts Skiners, kurš tika galā ar 20 no 22 metieniem jeb 90,9%. Pirmajā spēlē, kurā Pitsburgas komanda mājās zaudēja ar 2:3, viņš atvairīja 17 no 20 metieniem jeb tika galā ar 85% raidījumu.
Pirmdienas mačā viesus 34. minūtē vadībā izvirzīja Porters Martons, bet četras minūtes vēlāk skaitlisko vairākumu realizēja Gārnets Hetavejs. Trešos vārtus "Flyers" guva spēles 58. minūtē, kad precīzs bija Lūks Glendenings. "Penguins" trešo vārtu zaudējumā spēlēja bez vārtsarga, Skineru nomainot pret sesto laukuma spēlētāju.
Filadelfijas komandas čehu vārtsargs Daniels Vladaržs atvairīja visus 27 mājinieku metienus, pirmo reizi karjerā Stenlija kausa mačā paliekot nepārspēts. "Flyers" komandai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu. Sērijas nākamie divi mači norisināsies Filadelfijā naktī uz ceturtdienu un naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika.
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.