Jonasam astotā vieta MXGP otrajā braucienā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien Itālijā pasaules motokrosa čempionāta piektajā posmā - Trento "Grand Prix" - otrajā braucienā finišēja astotais un kopvērtējumā ierindojās desmitajā pozīcijā.
Jonass, kurš pirmajā braucienā finišēja 11. vietā, otrajā braucienā cīnījās par sesto vietu, taču noslēdzošajos apļos noslīdēja zemāk un finišēja astotais.
Otrajā braucienā uzvaru izcīnīja slovēnis Tims Gajsers, kuram otrajā vietā sekoja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, bet labāko trijnieku noslēdza beļģis Lūkass Kūnens.
Posma kopvērtējumā pirmo vietu ar 47 punktiem ieņēma pirmā brauciena uzvarētājs Herlingss, bet otrais ar 43 punktiem bija Gajsers. Jonass ar 23 punktiem ieņēma desmito pozīciju.
Pēc pieciem posmiem pasaules čempionāta kopvērtējumā līderpozīcijā ar 231 punktiem atrodas Kūnens, kurš par četriem punktiem apsteidz Herlingsu. Jonasam 95 punkti dod 11. vietu.
Savukārt MX2 klasē otrajā braucienā Kārlis un Jānis Reišuļi ierindojās attiecīgi piektajā un sestajā pozīcijā, kamēr uzvaru izcīnīja beļģis Saša Kūnens, kurš bija ātrākais arī pirmajā braucienā.
Posma kopvērtējumā Kūnens ar 50 punktiem bija pirmais, bet spānis Giļems Farress ar 42 punktiem ieņēma otro vietu. Kārlis Reišulis ar 32 punktiem izcīnīja piekto vietu, un Jānim Reišulim 24 punkti deva devīto pozīciju.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē pirmo vietu ar 244 punktiem saglabā vācietis Simons Lengenfelders, kurš tikai par trīs punktiem apsteidz Kūnenu. Jānis Reišulis ar 170 punktiem atrodas sestajā vietā, kamēr Kārlis Reišulis ar 150 punktiem ir par divām pozīcijām zemāk.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā.