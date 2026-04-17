Dramatiskā cīņā "Tukums 2000" futbolisti izrauj neizšķirtu pret "Liepāju"
Martina Štāla gūtie vārti otrā puslaika kompensācijas laikā ļauj "Tukums 2000" komandai izraut neizšķirtu 2:2 (1:0) pret "Liepāju" "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas septītās kārtas mačā.
Tukumnieku pirmos vārtus guva Ruslans Deružinskis, bet "Liepājai" ar diviem precīziem sitieniem izcēlās Ivans Patrikejevs. Mača devītajā minūtē pēc liepājnieku nesaprašanās ar savu vārtsargu Danijelu Petkoviču bumbu vārtos ieraidīja Deružinskis pēc tālas mājinieku vārtsarga Ivana Baturina piespēles.
Tukuma komandā bija vadībā līdz 58. minūtei, kurā Patrikejevs izcēlās ar precīzu sitienu no soda laukuma robežas, raidot bumbu vārtu stūrī. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas sešas minūtes, soda laukumā bumba rikošetā nonāca pie Patrikejeva, kurš bija nekļūdīgs no apmēram 11 metriem - 2:1.
Otrā puslaika kompensācijas laika piektajā minūtē pēc Kristapa Kļaviņa centrējuma no kreisās puses Štāls no vārtu priekšas raidīja bumbu tīklā un panāca 2:2.
Piektdien Salaspilī "Ogre United" spēkojas ar "Audu". Ceturtdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 1:0 pārspēja "Jelgavu". Septītās kārtas noslēgumā sestdien "Grobiņa" uzņems čempioni "Riga", bet "Super Nova" viesos spēlēs ar RFS.
Turnīra tabulā līdere pēc sešām kārtām ir RFS, kas guvusi 15 punktus. Tālāk seko "Riga" ar 13 punktiem un "Auda" un "Daugavpils" ar 12 punktiem, bet labāko piecinieku ar desmit punktiem noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Grobiņai" un "Liepājai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", četri punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet divus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.