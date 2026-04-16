Pēc ilgas ārstēšanās Rodions Kurucs dodas laukumā, taču "Baskonia" zaudē Eirolīgas pamatturnīra noslēgumā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs ceturtdien ULEB Eirolīgas pamatturnīra pēdējā spēlē atgriezās laukumā pēc nepilnu trīs nedēļu pauzes, Vitorijas "Baskonia" komandai starptautisko sezonu noslēdzot ar zaudējumu. "Baskonia" viesos ar rezultātu 79:91 (20:26, 19:18, 20:22, 20:25) zaudēja Belgradas "Partizan".
Kurucs laukumā pavadīja 19 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā guva trīs punktus, realizējot vienu no četriem tālmetieniem, bet viņa abi divi divpunktu metieni nebija precīzi. Latvietis arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie pieciem efektivitātes koeficienta punktiem.
Viesiem 20 punkti, sešas atlēkušās bumbas un četras pārtvertas bumbas bija Mamadi Diakitē kontā, bet 13 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Timotijs Luvavu-Kabarro. Uzvarētājiem 16 punktus guva Tonijs Džekiri.
"Baskonia" ar 13 uzvarām 38 mačos ieņem 18. vietu un izslēgšanas turnīrā nepiedalīsies, tāpat kā "Partizan", kas ar 16 uzvarām ir 15. pozīcijā.
Tikmēr Artūrs Žagars nebija pieteikumā mačā, kurā Stambulas "Fenerbahce" viesos ar rezultātu 81:76 (24:16, 24:26, 22:8, 11:26) pārspēja Vilērbānas ASVEL.
Stambulas komandā 21 punktu guva Telens Hortons-Takers, 17 punkti bija Tarikam Biberovičam, bet 12 bumbas zem groziem izcīnīja septiņus punktus guva Nikolo Melli. ASVEL komandā 25 punktus guva Šakils Harisons, kamēr 16 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Braianam Angolam.
"Fenerbahce" ar 24 uzvarām 38 mačos ir trešā, bet ASVEL ar astoņām uzvarām ieņem pēdējo, 20. vietu.
Pirms tam "Fenerbahce" komandai bija piecu zaudējumu sērija, kas liedza iegūt pirmo vietu pamatturnīrā, to paveicot Pirejas "Olympiacos" basketbolistiem.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".