"Ģimene burkā" dalībniece Vita Valtere nāk klajā ar savdabīgu ierosinājumu bērnu miega režīma kontrolei
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieki Valteri saskārušies ar jaunu pārbaudījumu, kas liek viņiem pārskatīt ne tikai savus ēšanas paradumus, bet arī atpūtas laiku. Kamēr Vita uzskata, ka pilnvērtīgs miegs ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa, viņas meita Anna par to nebūt nav sajūsmā.
Saņemot kārtējo uzdevumu no vēlmju burkas, Vita uzzina, ka turpmāko nedēļu viņai būs stingri jāpiedomā pie savas ēdienkartes. Viņa cer uz Annas atbalstu, lai nepadotos kārdinājumam našķoties, taču vienlaikus uzsver, ka panākumu pamatā ir disciplinēts dienas režīms. Vita skaidro: "Lai mēs neēstu vakarā, zini, kas ir ļoti svarīgi? Laicīgi iet gulēt! Tu taču jūti, kad aizejam vēlu gulēt, cik grūti no rīta piecelties." Turpretī Anna neuzskata, ka agra gulētiešana palīdzētu enerģijai, un diskusijas laikā pat paziņo: "Es, man liekas, pat varētu negulēt vispār!"
Vita neslēpj bažas par to, kas notiek aiz meitas istabas durvīm pēc tam, kad gaisma it kā ir izslēgta. Viņa mēģina delikāti, taču mērķtiecīgi norādīt uz meitas tendenci palikt nomodā līdz rīta gaismai: "Nu, bet mēs jau neejam trijos gulēt. Mēs ejam divpadsmitos! Es gribētu domāt, ka mēs neejam trijos gulēt! Es ceru, ka es aizeju, iedodu buču tev un pasaku "Arlabunakti!", aiztaisu durvis. Es ceru, ka tu guli! Tā es vienmēr ceru..." Lai gan mamma pajoko par kameras uzstādīšanu kontroles nolūkos, Anna savās pārdomās ir atklāta – viņa tiešām mēdz palikt nomodā ilgi. Tomēr meita ir pārliecināta, ka mamma pati neievēro to, ko sludina: "Arī mamma iet vēlu gulēt, es to zinu. Es dzirdu – viņa te staigā augšā!"