“airBaltic” mājaslapā traucēta biļešu rezervēšana un tiešsaistes reģistrācija
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" mājaslapā ceturtdien ir traucēta tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un biļešu rezervēšana, teikts kompānijas paziņojumā platformā "X".
"Šobrīd saskaramies ar tehniskiem traucējumiem, kas ietekmē lidojumu rezervāciju un tiešsaistes reģistrāciju lidojumiem," teikts aviokompānijas paziņojumā, vienlaikus uzsverot, ka pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādā pie traucējumu novēršanas.
Kompānijā arī informē, ka pasažieri, kuri šobrīd nespēj veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam, lidostā varēs reģistrēties bez papildu maksas.
Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro, savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi samazinājās 2,7 reizes un bija 44,337 miljoni eiro.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsam Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.