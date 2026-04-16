Lieliskie Karijs un Porziņģis pagarina “Warriors” sezonu vismaz par spēli
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play-in" mačā guva 20 punktus un palīdzēja Goldensteitas "Warriors" komandai izbraukumā pārspēt Losandželosas "Clippers" vienību.
"Warriors" noslēdzošajā ceturtdaļā atspēlēja 13 punktu deficītu un svinēja uzvaru viesos ar 126:121 (22:31, 31:30, 30:28, 43:32). "Play-in" otrajā kārtā jeb cīņā par iekļūšanu "play off" Porziņģa pārstāvētā komanda tiksies ar Fīniksas "Suns". Spēle norisināsies piektdien agrā rītā pēc Latvijas laika.
Noslēdzošajā ceturtdaļā Goldensteita bija deviņu punktu deficīts, bet tad savu vārdu teica pieredzējušais Als Horfords, kurš viens pats realizēja četrus tālmetienus un divas minūtes līdz pamatlaika beigām panāca vadību jau "Warriors" (117:115). Savukārt pie neizšķirta 50 sekundes līdz pamatlaika beigām grūtu tālmetienu realizēja Stefens Karijs.
Porziņģis trešdienas spēlē laukumā bija 27 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no trim soda metieniem. Latvieša kontā arī piecas atlēkušās bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, viena kļūda, viena personīgā piezīme un +/- rādītājs -4. Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 35 punktiem bija Stefens Karijs, kurš realizēja septiņus tālmetienus, bet 20 punktus guva arī Giļermu Santušs.
"Clippers" sastāvā 23 punktus guva Benedikts Maturins, pa 21 punktam katrs iekrāja Kavai Lenards un Dariuss Gārlends, bet 17 punktus pievienoja Brūks Lopess.
"Warriors" regulārajā sezonā ar bilanci 37-45 Rietumu konferencē ierindojās desmitajā pozīcijā, bet "Clippers" ar 42-40 bija vienu pozīciju augstāk. Porziņģa komandas nākamie pretinieki "Suns" regulāro čempionātu noslēdza konferences septītajā vietā ar 45 uzvarām 82 spēlēs.