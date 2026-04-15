Kolumbusas "Blue Jackets" treneris netaupa krāšņus epitetus padotajiem, Ziemeļamerikā piedāvā vasarā atbrīvoties no Merzļikina
Kolumbusas "Blue Jackets" galvenais treneris Riks Bouness pēc zaudējuma Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pēdējā spēlē netaupīja kritiku savai komandai, savukārt Ziemeļamerikas medijos vienību vasarā aicina atbrīvoties no Elvja Merzļikina.
Naktī uz 13. aprīli ar zaudējumu pret Vašingtonas "Capitals" ar 1:2 sezonu noslēdza Kolumbusas "Blue Jackets", kas vēl pēc olimpisko spēļu turnīra pretendēja uz iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā. Tomēr jau sesto sezonu pēc kārtas klubam sezona noslēgusies pēc regulārā turnīra.
Pēc neveiksmes īpaši neapmierināts ar savas komandas sniegumu bija galvenais treneris Riks Bouness, kurš amatā stājās sezonas laikā, nomainot atlaisto Dīnu Evasonu. "Tik paskatieties uz statistiku - trīs spēka paņēmieni, 23 kļūdas. Nezinu, vai vēl vispār atgriezīšos šeit, taču, ja tā notiks, tad es mainīšu kultūru. Šiem spēlētājiem vispār nerūp! Zaudēt spēli nav nozīmīgi, tas viņus neuztrauc. Kā tu vari iziet laukumā un tā spēlēt," retoriski vaicāja treneris.
"Ja viņiem nav kauna par šī vakara sniegumu, tad viņi atrodas nepareizajā komandā," atklāja Bouness. "Šādas pašatdeves dēļ mēs arī nespēlējam izslēgšanas spēlēs. Tev ir jāienīst zaudēt. Mani neinteresē, ka šī spēle neko nenozīmē. Nāc laukumā un cīnies! Daži no hokejisti var būt priecīgi, ka rīt nav paredzēts treniņš. Viņiem teicu - ja es atgriezīšos šeit kā treneris, tad mēs mainīsim šo nolādēto kultūru," turpināja treneris, tādējādi noslēdzot savu skaļo uzrunu. Savas trenera karjeras laikā viņš līdz Stenlija kausa finālam aizspēlējies tikai reizi, 2019./2020. gadā zaudējot ar Dalasas "Stars".
ESPN rakstā par potenciālo starpsezonu Kolumbusā, tiek uzteikts Džeta Grīvsa sniegums. Viņš sezonas laikā izkonkurēja Elvi Merzļikinu, 55 spēlēs vidēji atvairot 90,8% metienus un ielaižot 2,60 ripas. Merzļikins šajā sezonā vārtos stājās 30 spēlēs, kurās vidēji ielaida 3,40 vārtus un atvairīja 88,3% pretinieku metienus. Merzļikina esošajā līgumā, kura ietvaros viņš pelna 5,4 miljonus ASV dolāru sezonā, atlikusi vēl viena sezona.
ESPN uzskata, ka tieši šī ir vasara, kurā no latvieša varētu atbrīvoties. "Elvis aiz Grīvsa muguras nebija ievērojams. Jau gadiem šķitis, ka viņam noderētu vides maiņa. Šķiet, ka šī vasara ir īstais brīdis, lai Kolumbusa piesaistītu vārtsargu, kurš varētu labāk sadarboties ar Grīvsu un tādējādi izcīnīt vairāk uzvaru "Blue Jackets" nekā Merzļikins," teikts komentārā par Kolumbusu. Medijs uzskata, ka, ja starpsezonā vienība pastiprinās sastāvu, tā var nākamajā sezonā būt starp vadošajām savā divīzijā.
32 gadus vecais vārtsargs NHL spēlē kopš 2019./2020. gada sezonas, līdzšinējo karjeru pavadot tieši Kolumbusā. Pirms nonākšanas NHL viņš spēlēja Šveicē.