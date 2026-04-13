"Ogre United" un "Grobiņa" futbola virslīgā cīnās neizšķirti
"Ogre United" pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas sestās kārtas mačā cīnījās neizšķirti, tiekot pie otrā punkta turnīra tabulā.
Ogres komanda savā laukumā ar 1:1 (0:1) spēlēja neizšķirti ar "Grobiņu".
Viesi izvirzījās vadībā 30. minūtē, kad 11 metru soda sitienu, raidot bumbu vārtu apakšējā stūrī, precīzi izpildīja Artjoms Puzirevskis.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm laukuma saimnieki panāca neizšķirtu, vārtus gūstot Džonsonam Kabagambem.
Jau ziņots, ka pirmdien citā sestās kārtas spēlē RFS viesos izrāva uzvaru 2:1 pār "Tukums 2000" vienību.
Otrdien sestās kārtas noslēgumā "Super Nova" spēkosies ar čempioni "Riga".
Svētdien "Daugavpils" izbraukumā ar 3:2 pārspēja līdervienību "Audu", bet "Liepāja" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu".
Turnīra tabulā RFS guvusi 15 punktus sešās spēlēs, "Audai" ir 12 punkti, bet "Super Nova" un "Riga" komandām ir desmit punkti katrai. "Daugavpils" sešās spēlēs iekrājusi deviņus punktus, "Grobiņai" ir astoņi punkti, "Liepāja" tikusi pie septiņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet divus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.