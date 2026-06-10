30 gadi diplomātisko attiecību: Maltas Ordenis stiprina humānās palīdzības klātbūtni Latvijā
Šogad aprit 30 gadi kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas starp Latviju un Neatkarīgo Maltas Ordeni - vienu no pasaulē senākajām humānās palīdzības organizācijām, kas šodien darbojas vairāk nekā 130 valstīs.
Neatkarīgais Maltas Ordenis ir unikāls starptautisko tiesību subjekts, kas uztur diplomātiskās attiecības ar 115 valstīm un vienlaikus īsteno plaša mēroga humānās palīdzības aktivitātes visā pasaulē. Ordeņa darbībā iesaistīti vairāk nekā 13 tūkstoši biedru, 100 tūkstoši brīvprātīgo un 60 tūkstoši medicīnas darbinieku, palīdzot cilvēkiem krīzes situācijās, slimībās un nabadzībā.
“Jau 30 gadus Maltas Ordeni un Latviju vieno diplomātiskās attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa un kopīga apņemšanās aizstāvēt humānās vērtības. Līdzās diplomātiskajai klātbūtnei mēs lepojamies, ka Ordeņa humānās palīdzības aktivitātes Latvijā turpina attīstīties, sniedzot atbalstu mazaizsargātiem cilvēkiem, stiprinot vietējās kopienas un veicinot cieņpilnas rūpes par katru,” norāda Neatkarīgā Maltas Ordeņa vēstnieks Latvijā Aleksandrs Svarovskis.
Latvijā Maltas Ordeņa palīdzības dienests pirmoreiz uzsāka darbību 1994. gadā Saldū, un pēc vairāku gadu pārtraukuma tas no jauna dibināts 2021. gadā, īstenojot palīdzības aktivitātes Rīgā, Saldū, Liepājā, Limbažos, Madlienā un Skaistkalnē. Organizācija nodrošina atbalstu senioriem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, maznodrošinātām ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar demenci un viņu tuviniekiem.
Saldū izsniegtas vairāk nekā 28 tūkstoši silto maltīšu un pārtikas paku, savukārt Rīgā organizācija sniedz atbalstu ģimenēm no Ukrainas un attīsta specializētus sociālās aprūpes projektus. Šogad Rīgā atklāts arī dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar demenci “Sāras dārzs”, kur tiek nodrošināta ne tikai ikdienas aprūpe, bet arī socializēšanās, izglītojošas un emocionāla atbalsta iespējas.
Maltas Ordeņa palīdzības dienesta darbā būtiska loma ir brīvprātīgajiem, kuri ikdienā iesaistās palīdzības sniegšanā dažādām sabiedrības grupām Latvijā. Tuvākajās nedēļās Latvijā plānota arī Neatkarīgā Maltas Ordeņa delegācijas vizīte, aktualizējot organizācijas ilgtermiņa sadarbību ar Latviju un tās humānās palīdzības aktivitātes mūsu valstī.