RFS futbolisti kompensācijas laikā izrauj uzvaru pār tukumniekiem
RFS komanda pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas sestās kārtas mačā viesos izrāva uzvaru 2:1 (1:0) pār "Tukums 2000" vienību.
RFS vienībā uzvaras vārtus guva Darko Lemajičs, bet mača sākumā izcēlās Mors Tallā. Tukumniekiem vārtus guva Leoni Pereira.
Jau spēles otrajā minūtē pēc Sedrika Kuadio piespēles no kreisās malas soda laukumā Tallā no dažiem metriem raidīja bumbu tīklā un panāca 1:0.
Otrajā puslaikā 56. minūtē pēc Bogdana Samoilova piespēles Leoni apsteidza RFS aizsargu Herdi Prengu un raidīja bumbu rīdzinieku vārtos. Tuvojoties mača beigām, kompensācijas laika otrajā minūtē Lemajičs no vārtu priekšas ar kāju raidīja bumbu tīklā un izrāva rīdziniekiem uzvaru.
Pirmdienas otrajā spēlē "Ogre United" Salaspils stadionā tiekas ar "Grobiņu".
Otrdien sestās kārtas noslēgumā "Super Nova" spēkosies ar čempioni "Riga".
Svētdien "Daugavpils" izbraukumā ar 3:2 pārspēja līdervienību "Audu", bet "Liepāja" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu".
Turnīra tabulā RFS guvusi 15 punktus sešās spēlēs, "Audai" ir 12 punkti piecos mačos, bet "Super Nova" un "Riga" komandām ir desmit punkti katrai. "Daugavpils" sešās spēlēs iekrājusi deviņus punktus, "Grobiņa" piecās un "Liepāja" sešās cīņās tikušas pie septiņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.