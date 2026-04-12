Šilovam 25 atvairīti metieni, “Penguins” zaudē Vašingtonai
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē atvairīja 25 pretinieku metienus, viņa pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins" piedzīvojot neveiksmi.
"Penguins", kas jau nodrošinājusi vietu Stenlija kausa izcīņā, mājās ar 3:6 (0:0, 3:4, 0:2) piekāpās Vašingtonas "Capitals".
Šilovs tika galā ar 25 no 30 raidījumiem, atvairot 83,3% pretinieku metienu.
Otrā perioda ievadā viesus vadībā izvirzīja Aleksejs Protass, taču mazāk kā pēc pusminūtes rezultātu izlīdzināja Entonijs Manta. Trešdaļas turpinājumā aptuveni divu minūšu nogrieznī Šilova sargātajos vārtos ripu nogādāja Raiens Leonards un Toms Vilsons, panākot 3:1 "Capitals" labā.
Trešdaļas vidū Noels Ačari samazināja "Penguins" deficītu līdz vienam precīzam metienam, 11 sekundes vēlāk Leonards atjaunoja Vašingtonas komandai divu vārtu pārsvaru, bet Kevins Heiss vēl pretuzbrukumā pārspēja pretinieku vārtsargu un panāca 3:4.
Noslēdzošajā periodā vairākumā Šilovu pārspēja Iļja Protass, un vēl tukšos "Penguins" vārtos ripu raidīja Aleksejs Ovečkins, "Capitals" tiekot pie panākuma.
"Penguins" ar 98 punktiem 80 spēlēs Austrumu konferencē ieņem piekto vietu, kamēr "Capitals" ar 91 punktu ierindojas desmitajā pozīcijā.
Citā mačā Kolumbusas "Blue Jackets", Elvim Merzļikinam paliekot uz rezervistu soliņa, viesos ar 5:2 pārspēja Monreālas "Canadiens".
Uzvarētāju labā divus vārtus guva Čārlijs Koils, Kirils Marčenko tika pie diviem (1+1) punktiem, bet pa reizei mājinieku vārtos ripu raidīja Šons Monahans un Būns Dženers. Mājinieku rindās precīzi metieni padevās Koulam Kofīldam un Džošam Andersonam.
"Blue Jackets" ar 92 punktiem 80 spēlēs Austrumu konferecē ieņem devīto vietu un pirms noslēdzošajām divām regulārās sezonas cīņām vēl saglabā cerību sasniegt Stenlija kausa izcīņu. "Canadiens" ar 104 punktiem ir ceturtajā pozīcijā.