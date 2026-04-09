Atkal 0:5 pret Angliju... Šoreiz sakāvi piedzīvo Latvijas U-19 futbolistes EČ kvalifikācijas A līgas debijā
Latvijas U-19 sieviešu futbola izlase ceturtdien 2026. gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas otrās kārtas A līgas debijā piedzīvoja neveiksmi, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF). Latvijas futbolistes ar 0:5 (0:2) zaudēja Anglijai.
Anglijas izlase vadību ieguva 12. minūtē, kad Latvijas vārtsardze Aleksandra Torgošova tika pārspēta pēc stūra sitiena. Savukārt 28. minūtē pretinieces tika pie 11 metru soda sitiena, kuru pārliecinoši realizēja. Latvijas izlasē labākā iespēja bija Annai Belovai, kuras sitienu ātrā pretuzbrukuma noslēgumā tvēra pretinieču vārtsardze.
Otrā puslaika pirmajās minūtēs pēc centrējuma Anglijas izlases vārtu pārliktni satricināja Jekaterina Haritonova. Otrā puslaika pirmajā pusē Latvija veiksmīgi spēlēja aizsardzībā, taču turpinājumā pretinieces guva trīs vārtus, svinot pārliecinošu uzvaru.
Citā pirmās kārtas spēlē ceturtdien Šveice ar 3:0 uzvarēja Velsu.
Turpinājumā svētdien Latvija spēkosies ar Šveici, bet 15. aprīlī paredzēta cīņa ar Velsu.
Grupas labākā komanda izcīnīs vietu finālturnīrā, kas jūnijā un jūlijā risināsies Bosnijā un Hercegovinā, bet ceturto vietu ieguvējas pārcelsies uz B līgu nākamā atlases cikla pirmajai kārtai.
Pērn novembra un decembra mijā 2026. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas B līgas turnīrā Maltā Latvijas futbolistes uzvarēja visās spēlēs - 5:1 pret mājiniecēm, 2:0 pret Kazahstānu un 3:2 pret Izraēlu. Tas komandai deva pirmo vietu grupā un ceļazīmi uz A līgu otrajai kvalifikācijas kārtai, kurā Latvijas U-19 futbolistes spēlēs pirmo reizi.
No sastāva, kas uzvarēja kvalifikācijas pirmajā kārtā, Šveicē cīnīsies 11 futbolistes, kamēr Nikola Preijere un Uma Upīte, kuras varētu spēlēt šī vecuma izlasē, izsauktas uz pieaugušo izlasi.
Latvijas U-19 izlase martā Rīgā aizvadīja Baltijas kausa izcīņu, kurā ierindojās trešajā pozīcijā.
Latvijas U-19 sieviešu futbola izlases kandidātes:
vārtsardzes - Aleksandra Torgošova, ("Riga"), Nikola Jeļšina ("Rīgas Futbola skola");
aizsardzes - Līva Šteinberga, Laura Kallase (abas - "Riga"), Ance Meijere ("Liepājas Futbola skola"), Alise Keita Baltrušaite, Krista Rūja (abas - "Iecava"/"Olaine"), Arina Tarasova, Elizabete Dubinska (abas - RFS), Linda Jespere (Northemptonas "Town", Anglija);
pussardzes - Paula Estere Sudmale ("Liepājas Futbola skola"), Anna Belova, Marija Klementjeva (abas - "Riga"), Kasandra Reina Dzene ("NASA Tophat", ASV), Lizete Dūmiņa (Berlīnes "Union", Vācija), Alise Grigorjeva ("Iecava"/"Olaine");
uzbrucējas - Felicita Cīrule, Keita Zviedre (abas - "Metta"), Anna Artemjeva ("Odds Ballklubb", Norvēģija), Jekaterina Haritonova ("Auda").