Japānas futbola izlase Pasaules kausa priekšvakarā paliek bez kapteiņa
Trīs dienas pirms Japānas izlases pirmā mača šī gada Pasaules kausa (PK) finālturnīrā izlasi traumas dēļ atstājis kapteinis Vataru Endo, pavēstot, ka noslēdz karjeru valstsvienībā.
Anglijas premjerlīgas kluba "Liverpool" spēlētājam Endo neizdevās atgūties no pēdas traumas, un viņa vietu izlasē ieņems Šuto Mačino, kurš pārstāv Vācijas bundeslīgas vienību Menhengladbahas "Borussia".
33 gadus vecais Endo sociālajos tīklos pavēstīja, ka jūtas "sarūgtināts" un nolēmis beigt karjeru izlasē. "No šī brīža es Japānas izlasi atbalstīšu kā vēl viens līdzjutējs," savā vietnes "X" profilā ierakstīja aizsargs.
発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。— 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 11, 2026
怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。…
Pēdas traumu Endo guva februārī premjerlīgas mačā, bet laukumā atgriezās 31. maijā pārbaudes spēlē pret Islandi. Pēc pirmā puslaika kapteinis laukumā neatgriezās, norādot, ka joprojām jūt diskomfortu pēdā.
Kopā ar izlasi Endo devās uz treniņnometni Meksikā un pirmdien ieradās izlases bāzē ASV pilsētā Nešvilā, tomēr atgūties līdz turnīra sākumam viņam neizdevās. "Izdarīju visu, ko varēju, lai būtu ierindā," sacīja Endo. "Protams, ka jūtos ļoti vīlies, ka nevaru spēlēt Pasaules kausā."
Izlases rindās Endo kopš 2015. gada aizvadīja 74 spēles un guva trīs vārtus. Jaunais Japānas izlases kapteinis būs cits aizsargs Ko Itakura. Traumu dēļ japāņiem šajā turnīrā nevar palīdzēt Anglijas premjerlīgas kluba Braitonas un Havas "Albion" pussargs Kaoru Mitoma un "Monaco" pussargs Takumi Minamino.
Japānas izlase 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā pirmo maču F grupā aizvadīs svētdien pret Nīderlandes valstsvienību, bet vēl pretiniekos būs Zviedrija un Tunisija. 2022. gadā Katarā Japāna uzvarēja savā grupā, pārspējot Vāciju un Spāniju, taču astotdaļfinālā pēcspēles sitienu sērijā zaudēja Horvātijai, kas iekļuva pusfinālā.