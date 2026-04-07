Dramatiskā izskaņā OHL finālsērijas pirmajā spēlē "Mogo"/RSU hokejisti salauž "Zemgale"/LBTU pretestību
"Mogo"/RSU otrdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) finālsērijas pirmajā mačā tika pie panākuma. "Mogo"/RSU mājās ar 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) pārspēja "Zemgale"/LBTU hokejistus un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm viesus vadībā izvirzīja Rihards Marenis, bet, tuvojoties pirmās trešdaļas beigām, Niks Feņenko izlīdzināja rezultātu.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, "Mogo"/RSU vairākumā vārtus guva Kristers Ansons, kurš panāca 2:1 mājinieku labā.
Aptuveni pusotru minūti līdz finālsvilpei Jelgavas komanda nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju un kādu brīdi kontrolēja ripu pretinieku aizsardzības zonā, taču pēc burzmas vārtu priekšā "Mogo"/RSU tika pie ripas, un Elviss Želubovskis raidīja to tukšos viesu vārtos.
Finālsērijas otrais mačs piektdien vēlreiz norisināsies "Mogo"/RSU laukumā, bet nākamās divas cīņas 12. un 14. aprīlī uzņems jelgavnieki. Ja sērijā būs nepieciešams vairāk par četrām spēlēm, tās paredzētas 16., 18. un 20. aprīlī.
Pusfinālā "Mogo"/RSU ar 4-2 pārspēja Kijivas "Capitals", bet "Zemgale"/LBTU ar 4-3 bija pārāka pār "Liepājas hokeja komandu".
Abas komandas pamatturnīru noslēdz ar izcīnītiem 64 punktiem 40 spēlēs. Abas komandas šosezon tikās piecas reizes, no kurām pirmajās divās uzvarēja "Zemgale"/LBTU, bet nākamajos trīs mačos pie panākuma tika "Mogo"/RSU.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvadīja piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.