Pirms finālsērijas "Mogo"/RSU galvenais treneris Ankipāns slavē OHL līmeni
"Optibet" Hokeja līgas (OHL) komandu līmenis ir audzis un finālsērijā sagaidāmas vēl spraigākas spēles, preses konferencē norādīja finālistes "Mogo"/RSU galvenais treneris Ģirts Ankipāns.
OHL finālsērijas pirmajā mačā, kas sāksies plkst. 19.15, otrdien "Mogo"/RSU savā laukumā uzņems "Zemgale"/LBTU.
Ankipāns "Pusfināls bija neierasti grūts. Iepriekšējos gados tas nāca vieglāk. Protams, mums ir prieks par finālu un vēlamies uzvarēt čempionātu. Pieļauju, ka manam kolēģim ["Zemgale"/LBTU trenerim Artim Ābolam] ir tieši tādi paši plāni," teica Ankipāns.
Šosezon OHL regulārajā čempionātā sacentās deviņas vienības, kas savā starpā aizvadīja piecus spēļu apļus. Ankipāns norādīja, ka, pateicoties jaunpienācējām "Liepājas hokeja komandai" un Kijivas "Capitals", sezonas gaitā izdevies aizvadīt vairāk saspringtus mačus nekā iepriekš.
"Ir bijušas diezgan daudz spēles, vēl deviņas spēles kontinentālajā kausā. Šī sezona ir citādāka. Divi pretinieki, kas ir nākuši klāt, arī mums lika vairāk pacensties nekā tas bija pierasts. Līmenis ir audzis un fināls būs jaudīgāks nekā visus iepriekšējos gadus," stāstīja treneris.
Arī Ābols izcēla, ka šosezon čempionāts ir citādāks, jo klāt nākušas konkurētspējīgākas komandas
"Gan "Mogo"/RSU pusfinālā ar Kijivas komandu dabūja pacīnīties, un mēs ar Liepājas komandu vēl vairāk, kas mani galīgi nepārsteidz. Pirms sērijas domāju, ka varētu būt septiņas spēles, jo Liepājas komanda bija konkurētspējīga visas sezonas garumā," teica Ābols.
"Divu komandu nākšana klāt nāk par labu čempionātam, ka tas ir interesantāks. Pagājušajā gadā bija četri apļi un četras interesantas spēles ar "Mogo"/RSU, bet šogad jau bija daudz vairāk. Mums ir daudz jaunu spēlētāju, un tas nāk par labu viņu izaugsmei," viņš piebilda.
Abas vienības OHL finālā tiksies jau ceturto gadu pēc kārtas, un abi treneri izcēla, ka labi pārzina viens otra komandas.
"Tāpat kā komponistiem vai rakstniekiem, arī treneriem ir savs rokraksts. Kaut ko tur var mainīt, bet globāli mēs ar Ģirtu neko neesam mainījuši. Šaubos, vai mums izdosies vienam otru apmānīt. Atstāsim to spēlētāju ziņā," norādīja Ābols.
"Viens otra gājienus diezgan labi zinām, pārsteigumus veidojam, bet, ņemot vērā, ka diezgan ātri iedziļināmies, tad ātri to notušējam. Spēles būs ļoti līdzīgas, vienu vai divu vārtu pārsvars, būs vienkārši cīņa," stāstīja Ankipāns.
Sērija norisināsies līdz vienas komandas četrām uzvarām. Finālsērijas otrais mačs piektdien vēlreiz norisināsies "Mogo"/RSU laukumā, bet nākamās divas cīņas 12. un 14. aprīlī uzņems jelgavnieki. Ja sērijā būs nepieciešams vairāk par četrām spēlēm, tās paredzētas 16., 18. un 20. aprīlī.
Pusfinālā "Mogo"/RSU ar 4-2 pārspēja Kijivas "Capitals", bet "Zemgale"/LBTU ar 4-3 bija pārāka pār "Liepājas hokeja komandu".
Abas komandas pamatturnīru noslēdz ar izcīnītiem 64 punktiem 40 spēlēs. Abas komandas šosezon tikās piecas reizes, no kurām pirmajās divās uzvarēja "Zemgale"/LBTU, bet nākamajos trīs mačos pie panākuma tika "Mogo"/RSU.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvadīja piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.