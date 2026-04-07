"Daugavpils" virslīgā izcīna otro uzvaru pēc kārtas, pieveicot debitanti "Ogre United"
"Daugavpils" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas piektās kārtas ievadā izcīnīja uzvaru. Daugavpilieši savā laukumā ar 2:1 (2:0) pārspēja "Ogre United".
💥 Rostands Ndžiki! @DaugavpilsBFC puslaikā vadībā pret "Ogre United".
Pirmā puslaika vidū pēc Rostanda Ndžiki piespēles mājiniekus vadībā izvirzīja Artems Harža, bet puslaika izskaņā daugavpiliešu pārsvaru dubultoja Ndžiki, kurš pēc Gļeba Mihaļcova centrējuma raidīja bumbu viesu vārtos ar galvu.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nedaudz vairāk kā desmit minūtēm ogrēnieši tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Kristers Čudars.
Daugavpilieši sezonu sāka ar trīs zaudējumiem, bet ceturtās kārtas mačā ar 2:0 apspēlēja "Liepāju". Tikmēr ogrēnieši iepriekšējās četrās aizvadītajās cīņās tikuši pie viena punkta, spēlējot neizšķirti 1:1 ar "Tukums 2000".
Piektās kārtas turpinājumā trešdien "Liepāja" mājās spēlēs ar "Audu", un "Jelgava" uzņems RFS, bet ceturtdien "Super Nova" viesosies pie "Grobiņas", kamēr "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Tukums 2000".
Pēc aizvadītām četrām kārtām deviņi punkti četrās spēlēs ir "Riga", RFS un "Audai", septiņus punktus guvusi "Super Nova" un "Grobiņa", seši punkti ir "Liepājai" un "Daugavpilij", kas aizvadījusi piecas spēles, četrus punktus iekrājusi "Jelgava", divi punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.