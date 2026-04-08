Latvijas hokejisti sāks astoņu spēļu pārbaudes ciklu pirms pasaules čempionāta
Šodien, plkst. 19:30, "Xiaomi Arena" Latvijas hokeja izlase ar spēli pret Austriju uzsāks gatavošanos 2026. gada pasaules čempionātam. Spēles tiešraide TV6.
Latvijas hokejisti uzsāks astoņu pārbaudes spēļu ciklu, kas gan sāksies, gan beigsies ar cīņām savā laukumā. Pēc divu dienu mačiem pret Austriju aprīļa otrajā pusē izbraukumā jāspēkojas pret Dāniju un Somiju, savukārt maija ievadā gaidāmas divas spēles pret Slovākiju. Pārbaudes mači noslēgsies 6. un 7. maijā pret Norvēģiju.
Harija Vītoliņa vadībā Latvijas hokeja izlase gatavoties 2026. gada pasaules čempionātam uzsāka no 30. marta. Pirmajās pārbaudes spēlēs pret Austriju sastāvs nebūs no optimālajiem - lielākā pieredze ir aizsargam Ralfam Freibergam (deviņi pasaules čempionāti) un uzbrucējam Renāram Krastenbergam (četri pasaules čempionāti). Vēl dalība meistarsacīkstēs ir vārtsargam Marekam Mitenam, aizsargiem Arvilam Bergmanim, Kristoferam Bindulim un Sandim Smonam, kā arī uzbrucējiem Denisam Smirnovam, Gļebam Prohorenkovam un Klāvam Veinbergam.
2026. gada 30. martā Latvijas hokeja izlase uzsāka oficiālo gatavošanos šī gada pasaules čempionātam hokejā.
Līdz ar treniņnometnes sākumu noskaidrojās pirmie hokejisti, kuri šajā gadā valstsvienībai nepalīdzēs. Veselība liegs spēlēt Danam Ločmelim (viņš atsvaidzināja pleca traumu olimpisko spēļu laikā), kā arī Anrī Ravinskim, Fēliksam Gavaram un Martinam Laviņam. No potītes traumas turpina atlabt NHL spēlējošais Rodrigo Ābols, kura palīdzība vēl netiekot izslēgta, savukārt NHL izslēgšanas spēlēs pavisam noteikti nespēlēs Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" un Uvja Balinska Floridas "Panthers". Otrais gan jau paziņojis, ka izlasei nez vai pievienosies, jo ģimenē gaidāms pieaugums.
Tāpat viena izmaiņa ir treneru korpusā. Ģimenes pieauguma dēļ Ziemeļamerikā palicis vārtsargu treneris Artūrs Irbe, kuru šajā pavasarī nomainīs Eiropā strādājošais Edgars Lūsiņš. Citi treneri gan palikuši tie paši, un līdz ar to šī ir vienīgā izmaiņa.
Pret austriešiem Latvijas hokejisti pārbaudes spēles aizvadījuši jau pēdējos divus pavasarus pēc kārtas, tāpat pret šo izlasi latvieši spēkojās "Deutschland Cup" pagājušā gada novembrī, uzvarot ar 4:2. Pēdējā oficiālajā spēlē gan sāpīgs zaudējums - cīņā par 2025. gada čempionāta ceturtdaļfinālu Latvija kapitulēja ar 1:6. Jāmin, ka komandas viena pret otru spēlēs pasaules čempionātā, jo atradīsies vienā grupā - abu spēle paredzēta 19. maijā.
Austrijas hokeja izlases sastāvā spēlēm pret Latviju iekļauts 21 hokejists no Austrijas čempionāta, divi no Nacionālās koledžas asociācijas (NCAA), kā arī pa vienam no Šveices augstākās līgas un Zviedrijas otrās līgas. Tas nozīmē, ka arī austrieši nebūs savā labākajā sastāvā, un, tāpat kā latvieši, tikai uzsāks gatavošanos nozīmīgajam turnīram.
Dienu pirms spēles gan notika misēklis. Cauruma dēļ "Xiaomi Arena" ledū nenotika treniņš nedz Latvijas hokeja izlasei, nedz arī austriešiem, kuri gan to pārcēla uz "Daugavas" ledus halli.
2026. gada pasaules čempionāts hokejā Cīrihē un Fribūrā, Šveicē no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokejisti A grupā spēlēs pret olimpisko čempioni ASV, Šveici, Somiju, Vāciju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Emīls Vītols (Mikeli "Jukurit", Somija), Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda").
Austrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Benedikts Ošgans (Vēkšes "Lakers", Zviedrija), Florians Forauers (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Sebastians Vranešics (Vīnes "Capitals", Austrija);
aizsargi - Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals", Austrija), Tomass Klaseks (RPI "Engineets", NCAA), Gerds Kragls, Patriks Zēlingers, Niklass Viršls (visi - Lincas "Black Wings", Austrija), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Filips Vimmers (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Luka Erne (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Fēlikss Košeks, Benjamins Lancingers, Leons Valners (visi - Vīnes "Capitals", Austrija), Henriks Nēbauers, Jonatans Ošgans (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Benjamins Nisners, Lukass Tālers (abi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Maksimilians Rebernigs, Pauls Zintšnigs, Eliass Valenta (visi - Villahas SV, Austrija), Jans Šercers (RPI "Engineets", NCAA), Davids Vašnigs (Klāgenfurtes KAC, Austrija).