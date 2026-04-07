Finansējuma trūkuma dēļ Latvijas regbija izlase var neaizvadīt jau šonedēļ gaidāmās spēles
Patlaban vēl nav zināms, vai Latvijas vīriešu regbija izlase varēs aizvadīt Eiropas čempionāta Konferences divīzijas 2025./2026. gada sezonas atlikušos mačus, sacīja izlases treneris Kristaps Staņa.
Latvijas valstsvienībai sestdien savā laukumā Valmierā vajadzētu uzņemt Igaunijas izlasi, bet vēl pēc nedēļas viesos jātiekas ar A grupas līderi Luksemburgu.
Šobrīd Latvijas Regbija federācijai (LRF) līdzekļu šo maču organizēšanai un aizvadīšanai neesot, sarunā ar LETA atklāja Staņa. "Šodien ir pēdējā diena, lai varētu pateikt, vai mēs startēsim vai nē," sacīja Staņa. "Cik saprotu, federācijas prezidents Kārlis Vents šobrīd gaida informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), jo naudas no viņiem joprojām nav. Tāpat gaidām informāciju no Eiropas Regbija federācijas ("Rugby Europe"). Pa pēdējiem mēnešiem nekas nav mainījies."
Kā norādīja Staņa, nav beidzies arī strīds starp LRF un IZM par pamatdarbības nodrošināšanas finansējumu. Dokumentu iesniegšanas termiņš bija 10. janvāris, taču tā bija brīvdiena, un tie tika iesniegti 12. janvārī, kas pēc LRF nostājas ir bijis laikus, jo likums ļauj to darīt pirmajā nākamajā darba dienā.
Bijušais izlases galvenais treneris un tagad asistents Staņa arī pastāstīja, ka sākotnēji sezonas glābšanas plāns bija tāds, ka spēlētāji paši varētu samaksāt naudu un "samesties" izlases spēlēm, tomēr tagad tas ir atmests.
"Federācijai vispār nav nekādas naudas, un spēlētāji visas izmaksu pozīcijas nevar nosegt," skaidroja Staņa. "Tās būtu tiesnešu kolektīvs, komisārs, ēdināšana, laukuma sagatavošana, medicīna, nemaz nerunājot par to, ka nākamnedēļ mums ir paredzēta spēle Luksemburgā, uz kurieni biļetes bija jāpērk jau janvārī."
Latvijas izlase šīs sezonas Konferences divīzijas pirmajās divās spēlēs cīnījās neizšķirti 14:14 viesos ar Somiju un ar 59:7 mājās sagrāva Norvēģijas valstsvienību.
Decembrī nepietiekamā kvoruma dēļ LRF biedru kopsapulce nebija lemtspējīga. No 22 balstiesīgajiem biedriem kopsapulcei reģistrējās tikai pieci. Bija plānots, ka kopsapulcē vēlēs LRF prezidentu, valdi un revīzijas komisiju. 2022. gadā par LRF prezidentu tika ievēlēts Kārlis Vents.